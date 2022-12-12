Рейтинг@Mail.ru
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/marki-1838047157.html
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам - РИА Новости, 12.12.2022
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии гашения почтовых марок, посвященных отечественным внешнеполитическим деятелям. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:52
2022-12-12T16:20
россия
российская империя
ссср
почта россии
сергей лавров
александра коллонтай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838115077_0:91:3326:1961_1920x0_80_0_0_05c1af760d29511b0cd55f07084c156a.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии гашения почтовых марок, посвященных отечественным внешнеполитическим деятелям.Мероприятие состоялось в особняке министерства иностранных дел и было посвящено 275-летию со дня рождения канцлера Российской империи Александра Безбородко, руководившего внешней политикой в конце 18 века, 150-летию со дня рождения наркома по иностранным делам СССР Георгия Чичерина и советского дипломата Александры Коллонтай.Знаки были выпущены "Почтой России" в продолжение серии "История российской дипломатии". Номинал каждой марки 60 рублей, тираж - по 66 тысяч экземпляров.
https://ria.ru/20221207/nagrada-1837154154.html
россия
российская империя
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838115077_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_f1bc1f8513cc2bcb9a0081c06dc3c28f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская империя, ссср, почта россии, сергей лавров, александра коллонтай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Россия, Российская империя, СССР, Почта России, Сергей Лавров, Александра Коллонтай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
13:52 12.12.2022 (обновлено: 16:20 12.12.2022)
 
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам

Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных отечественным дипломатам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель генерального директора "Почты России" Сергей Говорун на церемонии гашения почтовых марок из серии "История российской дипломатии". 12 декабря 2022
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель генерального директора Почты России Сергей Говорун на церемонии гашения почтовых марок из серии История российской дипломатии. 12 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель генерального директора "Почты России" Сергей Говорун на церемонии гашения почтовых марок из серии "История российской дипломатии". 12 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии гашения почтовых марок, посвященных отечественным внешнеполитическим деятелям.
Мероприятие состоялось в особняке министерства иностранных дел и было посвящено 275-летию со дня рождения канцлера Российской империи Александра Безбородко, руководившего внешней политикой в конце 18 века, 150-летию со дня рождения наркома по иностранным делам СССР Георгия Чичерина и советского дипломата Александры Коллонтай.
Знаки были выпущены "Почтой России" в продолжение серии "История российской дипломатии". Номинал каждой марки 60 рублей, тираж - по 66 тысяч экземпляров.
Глава Якутии Айсен Николаев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:47Республика Саха (Якутия)
Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть"
 
РоссияРоссийская империяСССРПочта РоссииСергей ЛавровАлександра КоллонтайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала