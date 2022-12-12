https://ria.ru/20221212/marki-1838047157.html

Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам

Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам - РИА Новости, 12.12.2022

Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии гашения почтовых марок, посвященных отечественным внешнеполитическим деятелям. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:52

2022-12-12T13:52

2022-12-12T16:20

россия

российская империя

ссср

почта россии

сергей лавров

александра коллонтай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838115077_0:91:3326:1961_1920x0_80_0_0_05c1af760d29511b0cd55f07084c156a.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии гашения почтовых марок, посвященных отечественным внешнеполитическим деятелям.Мероприятие состоялось в особняке министерства иностранных дел и было посвящено 275-летию со дня рождения канцлера Российской империи Александра Безбородко, руководившего внешней политикой в конце 18 века, 150-летию со дня рождения наркома по иностранным делам СССР Георгия Чичерина и советского дипломата Александры Коллонтай.Знаки были выпущены "Почтой России" в продолжение серии "История российской дипломатии". Номинал каждой марки 60 рублей, тираж - по 66 тысяч экземпляров.

https://ria.ru/20221207/nagrada-1837154154.html

россия

российская империя

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, российская империя, ссср, почта россии, сергей лавров, александра коллонтай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество