13:52 12.12.2022 (обновлено: 16:20 12.12.2022)
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных отечественным дипломатам
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель генерального директора "Почты России" Сергей Говорун на церемонии гашения почтовых марок из серии "История российской дипломатии". 12 декабря 2022
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель генерального директора "Почты России" Сергей Говорун на церемонии гашения почтовых марок из серии "История российской дипломатии". 12 декабря 2022
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии гашения почтовых марок, посвященных отечественным внешнеполитическим деятелям.
Мероприятие состоялось в особняке министерства иностранных дел и было посвящено 275-летию со дня рождения канцлера Российской империи Александра Безбородко, руководившего внешней политикой в конце 18 века, 150-летию со дня рождения наркома по иностранным делам СССР Георгия Чичерина и советского дипломата Александры Коллонтай.
Знаки были выпущены "Почтой России" в продолжение серии "История российской дипломатии". Номинал каждой марки 60 рублей, тираж - по 66 тысяч экземпляров.