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Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент" - РИА Новости, 12.12.2022
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Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент"
Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент" - РИА Новости, 12.12.2022
Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент"
Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал от своих чиновников, чтобы они действовали без волокиты, не дожидаясь, "пока рубанет президент". РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:57
2022-12-12T14:14
в мире
александр лукашенко
белоруссия
чиновники
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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал от своих чиновников, чтобы они действовали без волокиты, не дожидаясь, "пока рубанет президент"."Ни в коем случае не забывайте уроки прошлых лет. Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так… пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусского лидера.В качестве негативного примера Лукашенко привел случай с минским микрорайоном Сокол, где только после его личного вмешательства были решены проблемы с жильем для многодетных семей. Президент потребовал от чиновников неукоснительной дисциплины и контроля за выполнением принятых решений.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, чиновники
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Чиновники
13:57 12.12.2022 (обновлено: 14:14 12.12.2022)
 
Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент"

Лукашенко призвал чиновников действовать без волокиты и не ждать, "пока рубанет президент"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал от своих чиновников, чтобы они действовали без волокиты, не дожидаясь, "пока рубанет президент".
"Ни в коем случае не забывайте уроки прошлых лет. Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так… пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусского лидера.
В качестве негативного примера Лукашенко привел случай с минским микрорайоном Сокол, где только после его личного вмешательства были решены проблемы с жильем для многодетных семей. Президент потребовал от чиновников неукоснительной дисциплины и контроля за выполнением принятых решений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 12:46
Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияЧиновники
 
 
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