https://ria.ru/20221212/lukashenko-1838051647.html

Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент"

Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент" - РИА Новости, 12.12.2022

Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал от своих чиновников, чтобы они действовали без волокиты, не дожидаясь, "пока рубанет президент". РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:57

2022-12-12T13:57

2022-12-12T14:14

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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Глава белорусского государства Александр Лукашенко потребовал от своих чиновников, чтобы они действовали без волокиты, не дожидаясь, "пока рубанет президент"."Ни в коем случае не забывайте уроки прошлых лет. Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так… пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусского лидера.В качестве негативного примера Лукашенко привел случай с минским микрорайоном Сокол, где только после его личного вмешательства были решены проблемы с жильем для многодетных семей. Президент потребовал от чиновников неукоснительной дисциплины и контроля за выполнением принятых решений.

https://ria.ru/20221212/bulorussiya-1838024529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, белоруссия, чиновники