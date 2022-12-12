https://ria.ru/20221212/lnr-1838188404.html
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной
Один дом разрушен, еще один получил повреждения в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:31
2022-12-12T20:31
2022-12-12T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Один дом разрушен, еще один получил повреждения в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК ранее в понедельник сообщала об обстреле Кременной со стороны украинских войск, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременная, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, СЦКК
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Кременную, разрушив один дом и повредив еще один