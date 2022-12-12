https://ria.ru/20221212/lnr-1838188404.html

ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной

ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной

Один дом разрушен, еще один получил повреждения в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:31

2022-12-12T20:31

2022-12-12T20:31

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Один дом разрушен, еще один получил повреждения в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК ранее в понедельник сообщала об обстреле Кременной со стороны украинских войск, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кременная, луганская народная республика, сцкк