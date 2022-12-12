Рейтинг@Mail.ru
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/lnr-1838188404.html
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной
Один дом разрушен, еще один получил повреждения в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:31
2022-12-12T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Один дом разрушен, еще один получил повреждения в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК ранее в понедельник сообщала об обстреле Кременной со стороны украинских войск, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кременная, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, СЦКК
20:31 12.12.2022
 
ВСУ разрушили дом при обстреле Кременной

Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Кременную, разрушив один дом и повредив еще один

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Один дом разрушен, еще один получил повреждения в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела города Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда) один дом разрушен и один получил повреждения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в понедельник сообщала об обстреле Кременной со стороны украинских войск, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала