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На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc - РИА Новости, 12.12.2022
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На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc
На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc - РИА Новости, 12.12.2022
На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:58
2022-12-12T12:58
в мире
денис шмыгаль
украина
нато
оружие
франция
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc."Мы просим танки... по стандартам НАТО", - отметил он в интервью телеканалу LCI.На вопрос ведущего о том, хочет ли премьер танки Leclerc, он ответил положительно. "Мы были бы крайне признательны", - добавил Шмыгаль.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221212/postavki-1837322619.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, нато, оружие, франция
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, НАТО, Оружие, Франция
12:58 12.12.2022
 
На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить французские танки Leclerc

© AFP 2022 / THOMAS SAMSONФранцузский танк Leclerc во время учений в Румынии
Французский танк Leclerc во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
Французский танк Leclerc во время учений в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc.
"Мы просим танки... по стандартам НАТО", - отметил он в интервью телеканалу LCI.
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На вопрос ведущего о том, хочет ли премьер танки Leclerc, он ответил положительно. "Мы были бы крайне признательны", - добавил Шмыгаль.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДенис ШмыгальУкраинаНАТООружиеФранция
 
 
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