https://ria.ru/20221212/leclerc-1838030387.html

На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc

На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc - РИА Новости, 12.12.2022

На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:58

2022-12-12T12:58

2022-12-12T12:58

в мире

денис шмыгаль

украина

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оружие

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc."Мы просим танки... по стандартам НАТО", - отметил он в интервью телеканалу LCI.На вопрос ведущего о том, хочет ли премьер танки Leclerc, он ответил положительно. "Мы были бы крайне признательны", - добавил Шмыгаль.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/postavki-1837322619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, денис шмыгаль, украина, нато, оружие, франция