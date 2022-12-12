https://ria.ru/20221212/leclerc-1838030387.html
На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc
На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc - РИА Новости, 12.12.2022
На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:58
2022-12-12T12:58
2022-12-12T12:58
в мире
денис шмыгаль
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc."Мы просим танки... по стандартам НАТО", - отметил он в интервью телеканалу LCI.На вопрос ведущего о том, хочет ли премьер танки Leclerc, он ответил положительно. "Мы были бы крайне признательны", - добавил Шмыгаль.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221212/postavki-1837322619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, украина, нато, оружие, франция
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, НАТО, Оружие, Франция
На Украине заявили о желании получить французские танки Leclerc
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить французские танки Leclerc