https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html
В ЛДПР предложили называть школы в честь героев спецоперации
В ЛДПР предложили называть школы в честь героев спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
В ЛДПР предложили называть школы в честь героев спецоперации
Вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов предложил называть школы в честь героев специальной военной операции. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:00
2022-12-12T15:00
2022-12-12T15:00
специальная военная операция на украине
общество
борис чернышов (депутат)
россия
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов предложил называть школы в честь героев специальной военной операции."Школам в России должны быть присвоены имена героев специальной военной операции. Чтобы их выпускники могли как флаг, как штандарт нести это имя через всю жизнь", - заявил Чернышов на выставке "Героическая летопись: от ВОВ до СВО", которая прошла в Госдуме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), россия, лдпр, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Борис Чернышов (депутат), Россия, ЛДПР, Госдума РФ
В ЛДПР предложили называть школы в честь героев спецоперации
Вице-спикер от ЛДПР Чернышов: школам должны быть присвоены имена героев спецоперации