https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html

В ЛДПР предложили называть школы в честь героев спецоперации

В ЛДПР предложили называть школы в честь героев спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022

В ЛДПР предложили называть школы в честь героев спецоперации

Вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов предложил называть школы в честь героев специальной военной операции. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:00

2022-12-12T15:00

2022-12-12T15:00

специальная военная операция на украине

общество

борис чернышов (депутат)

россия

лдпр

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов предложил называть школы в честь героев специальной военной операции."Школам в России должны быть присвоены имена героев специальной военной операции. Чтобы их выпускники могли как флаг, как штандарт нести это имя через всю жизнь", - заявил Чернышов на выставке "Героическая летопись: от ВОВ до СВО", которая прошла в Госдуме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, борис чернышов (депутат), россия, лдпр, госдума рф