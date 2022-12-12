https://ria.ru/20221212/lafarge-1838119018.html
Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge
Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge - РИА Новости, 12.12.2022
Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge
Завод крупной французской строительной компании Lafarge, который подвергся нападению экоактивистов в субботу вечером, претерпел крупные разрушения, масштаб... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:29
2022-12-12T16:29
2022-12-12T16:29
в мире
франция
марсель
париж
lafarge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116769_0:0:1439:809_1920x0_80_0_0_193e5164d3da6bf060e7c96b0565e285.jpg
ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Завод крупной французской строительной компании Lafarge, который подвергся нападению экоактивистов в субботу вечером, претерпел крупные разрушения, масштаб ущерба еще оценивается, рассказал в эфире телеканала BFMTV в понедельник пресс-секретарь компании Лоик Лельет."Мы все еще оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты все разгромили", - заявил Лельет.Как отметили в компании, работа завода будет нарушена в течение нескольких недель.В субботу экоактивисты проникли на завод La Malle в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, принадлежащий компании Lafarge. Как сообщает СМИ, их было около 200.Компания отметила "беспрецедентное варварство" активистов, разгромивших строительное оборудование, электрощитки, офисные помещения и транспортные средства на заводе.Активисты, в свою очередь, в распространенном коммюнике объяснили свои действия тем, что компания загрязняет атмосферу, а также была признана французским судом виновной в "соучастии в преступлениях против человечности".Прокуратура Марселя начала расследование инцидента. 40 стражей полиции были направлены на охрану территории завода, однако никого из активистов не удалось задержать.Французский производитель строительных материалов Lafarge входит в список правительства Франции, где фигурируют 50 предприятий, наиболее загрязняющих атмосферу.В мае апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения компании Lafarge в "соучастии в преступлениях против человечности" в Сирии, где, как указывало следствие, для сохранения своего завода в северной части страны финансировала несколько террористических организаций до 2014 года, включая ИГ* ("Исламское государство"*, запрещено в РФ ).В октябре минюст США также сообщил, что Lafarge заплатит штраф более чем в 777 миллионов долларов за пособничество терроризму.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html
https://ria.ru/20221210/frantsiya-1837677172.html
франция
марсель
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116769_79:0:1158:809_1920x0_80_0_0_9f77123d6ab3398f41bd84ae84ed5a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, марсель, париж, lafarge
В мире, Франция, Марсель, Париж, Lafarge
Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge
Во Франции завод Lafarge претерпел значительные разрушения после акции экоактивистов
ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости.
Завод крупной французской строительной компании Lafarge, который подвергся нападению экоактивистов в субботу вечером, претерпел крупные разрушения, масштаб ущерба еще оценивается, рассказал в эфире телеканала
BFMTV в понедельник пресс-секретарь компании Лоик Лельет.
"Мы все еще оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты все разгромили", - заявил Лельет.
Как отметили в компании, работа завода будет нарушена в течение нескольких недель.
В субботу экоактивисты проникли на завод La Malle в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, принадлежащий компании Lafarge. Как сообщает СМИ, их было около 200.
Компания отметила "беспрецедентное варварство" активистов, разгромивших строительное оборудование, электрощитки, офисные помещения и транспортные средства на заводе.
Активисты, в свою очередь, в распространенном коммюнике объяснили свои действия тем, что компания загрязняет атмосферу, а также была признана французским судом виновной в "соучастии в преступлениях против человечности".
Прокуратура Марселя
начала расследование инцидента. 40 стражей полиции были направлены на охрану территории завода, однако никого из активистов не удалось задержать.
Французский производитель строительных материалов Lafarge входит в список правительства Франции, где фигурируют 50 предприятий, наиболее загрязняющих атмосферу.
В мае апелляционный суд Парижа
подтвердил обвинения компании Lafarge в "соучастии в преступлениях против человечности" в Сирии
, где, как указывало следствие, для сохранения своего завода в северной части страны финансировала несколько террористических организаций до 2014 года, включая ИГ
* ("Исламское государство"*, запрещено в РФ
).
В октябре минюст США
также сообщил, что Lafarge заплатит штраф более чем в 777 миллионов долларов за пособничество терроризму.
* Террористическая группировка, запрещенная в России