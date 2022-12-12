https://ria.ru/20221212/lafarge-1838119018.html

Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge

Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge - РИА Новости, 12.12.2022

Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge

Завод крупной французской строительной компании Lafarge, который подвергся нападению экоактивистов в субботу вечером, претерпел крупные разрушения, масштаб... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:29

2022-12-12T16:29

2022-12-12T16:29

в мире

франция

марсель

париж

lafarge

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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Завод крупной французской строительной компании Lafarge, который подвергся нападению экоактивистов в субботу вечером, претерпел крупные разрушения, масштаб ущерба еще оценивается, рассказал в эфире телеканала BFMTV в понедельник пресс-секретарь компании Лоик Лельет."Мы все еще оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты все разгромили", - заявил Лельет.Как отметили в компании, работа завода будет нарушена в течение нескольких недель.В субботу экоактивисты проникли на завод La Malle в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, принадлежащий компании Lafarge. Как сообщает СМИ, их было около 200.Компания отметила "беспрецедентное варварство" активистов, разгромивших строительное оборудование, электрощитки, офисные помещения и транспортные средства на заводе.Активисты, в свою очередь, в распространенном коммюнике объяснили свои действия тем, что компания загрязняет атмосферу, а также была признана французским судом виновной в "соучастии в преступлениях против человечности".Прокуратура Марселя начала расследование инцидента. 40 стражей полиции были направлены на охрану территории завода, однако никого из активистов не удалось задержать.Французский производитель строительных материалов Lafarge входит в список правительства Франции, где фигурируют 50 предприятий, наиболее загрязняющих атмосферу.В мае апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения компании Lafarge в "соучастии в преступлениях против человечности" в Сирии, где, как указывало следствие, для сохранения своего завода в северной части страны финансировала несколько террористических организаций до 2014 года, включая ИГ* ("Исламское государство"*, запрещено в РФ ).В октябре минюст США также сообщил, что Lafarge заплатит штраф более чем в 777 миллионов долларов за пособничество терроризму.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html

https://ria.ru/20221210/frantsiya-1837677172.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция, марсель, париж, lafarge