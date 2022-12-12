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В Кузбассе стартовали соревнования по парашютному спорту в аэротрубе - РИА Новости, 12.12.2022
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В Кузбассе стартовали соревнования по парашютному спорту в аэротрубе
В Кузбассе стартовали соревнования по парашютному спорту в аэротрубе - РИА Новости, 12.12.2022
В Кузбассе стартовали соревнования по парашютному спорту в аэротрубе
Первые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе стартовали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:56
2022-12-12T12:56
сергей леонов
сергей цивилев
россия
иркутская область
красноярский край
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Первые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе стартовали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта проходят на базе спортивного комплекса "Кузбасс-Арена". В соревнованиях участвуют 270 спортсменов из 22 регионов, в том числе дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья из Московской, Свердловской, Ленинградской, Воронежской, Сахалинской, Новосибирской, Тульской, Рязанской, Томской, Нижегородской, Тюменской, Иркутской областей, Красноярского края, Чеченской и Удмуртской республик, а также Санкт-Петербурга и Москвы", – говорится в сообщении.Уточняется, что Кузбасс на соревнованиях представят 16 спортсменов, среди которых абсолютный чемпион России по парашютно-горнолыжному двоеборью Станислав Панченко, неоднократный призер чемпионатов России по параски в командном зачете (двоеборье) Софья Панченко, Семен и Сергей Леоновы, Василий Коротков, Владимир Павленко и другие."Такие соревнования в Кузбассе проходят впервые. Современная аэротруба в "КуZбасс-Арене" позволяет проводить чемпионаты и кубки мирового уровня по абсолютно всем дисциплинам парашютного спорта. В Кузбассе парашютным спортом уже занимаются 476 человек. Такое оборудование откроет перед спортсменами Сибири новые возможности. Кроме того, в аэротрубе занимаются люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Соревнования продлятся до 17 декабря, будет разыграно более 30 комплектов наград чемпионата и первенства России, призовые места среди инклюзивных команд, а также серди детей до 18 лет и спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). Победа по скорости одиночных полетов в динамике будет присуждаться участнику, который завершит все раунды с минимально затраченным временем.Выявлять победителей будут в построении фигур в свободном падении в таких дисциплинах как "акробатика вертикальная — 2 (двойки)" и "акробатика вертикальная — 4 (четверки)", где спортсмены за 35 секунд должны построить в заданном порядке в вертикальной плоскости наибольшее количество определенных правилами фигур; "акробатика групповая — 2 (двойки)" и "акробатика групповая — 4 (четверки)", здесь спортсмены должны выполнить серию определенных блоков (переходов из одной фигуры в другую) как можно быстрее и четче; "фристайл" — дисциплина, в которой спортсмен выступает "соло"; "динамика — 2 (двойки)" и "динамика — 4 (четверки)".Также во время проведения соревнований будут впервые организованы дисциплины: "акробатика групповая — 8", "динамика — соло", "ПОДА — аэротруба — фристайл".Аэротруба в спорткомплексе "Кузбасс-Арена" — самая большая в России и вторая по величине в мире. Диаметр полетной зоны составляет 5,2 метра, высота полетной камеры — 22 метра, максимальная скорость воздушного потока — 300 километров в час.
https://ria.ru/20220211/podarki-1589973445.html
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сергей леонов, сергей цивилев, россия, иркутская область, красноярский край, кемеровская область
Сергей Леонов, Сергей Цивилев, Россия, Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область
12:56 12.12.2022
 
В Кузбассе стартовали соревнования по парашютному спорту в аэротрубе

В Кузбассе стартовали всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе

© Фото : Администрация Правительства КузбассаПервые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе стартовали в КуZбассе
Первые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе стартовали в КуZбассе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Первые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе стартовали в КуZбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Первые всероссийские соревнования по парашютному спорту в аэротрубе стартовали в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта проходят на базе спортивного комплекса "Кузбасс-Арена". В соревнованиях участвуют 270 спортсменов из 22 регионов, в том числе дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья из Московской, Свердловской, Ленинградской, Воронежской, Сахалинской, Новосибирской, Тульской, Рязанской, Томской, Нижегородской, Тюменской, Иркутской областей, Красноярского края, Чеченской и Удмуртской республик, а также Санкт-Петербурга и Москвы", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что Кузбасс на соревнованиях представят 16 спортсменов, среди которых абсолютный чемпион России по парашютно-горнолыжному двоеборью Станислав Панченко, неоднократный призер чемпионатов России по параски в командном зачете (двоеборье) Софья Панченко, Семен и Сергей Леоновы, Василий Коротков, Владимир Павленко и другие.
"Такие соревнования в Кузбассе проходят впервые. Современная аэротруба в "КуZбасс-Арене" позволяет проводить чемпионаты и кубки мирового уровня по абсолютно всем дисциплинам парашютного спорта. В Кузбассе парашютным спортом уже занимаются 476 человек. Такое оборудование откроет перед спортсменами Сибири новые возможности. Кроме того, в аэротрубе занимаются люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Соревнования продлятся до 17 декабря, будет разыграно более 30 комплектов наград чемпионата и первенства России, призовые места среди инклюзивных команд, а также серди детей до 18 лет и спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). Победа по скорости одиночных полетов в динамике будет присуждаться участнику, который завершит все раунды с минимально затраченным временем.
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Выявлять победителей будут в построении фигур в свободном падении в таких дисциплинах как "акробатика вертикальная — 2 (двойки)" и "акробатика вертикальная — 4 (четверки)", где спортсмены за 35 секунд должны построить в заданном порядке в вертикальной плоскости наибольшее количество определенных правилами фигур; "акробатика групповая — 2 (двойки)" и "акробатика групповая — 4 (четверки)", здесь спортсмены должны выполнить серию определенных блоков (переходов из одной фигуры в другую) как можно быстрее и четче; "фристайл" — дисциплина, в которой спортсмен выступает "соло"; "динамика — 2 (двойки)" и "динамика — 4 (четверки)".
Также во время проведения соревнований будут впервые организованы дисциплины: "акробатика групповая — 8", "динамика — соло", "ПОДА — аэротруба — фристайл".
Аэротруба в спорткомплексе "Кузбасс-Арена" — самая большая в России и вторая по величине в мире. Диаметр полетной зоны составляет 5,2 метра, высота полетной камеры — 22 метра, максимальная скорость воздушного потока — 300 километров в час.
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