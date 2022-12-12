08:00 12.12.2022 (обновлено: 08:10 12.12.2022)
Доступная заграница с прямыми рейсами и без виз: где отдыхать этой зимой
© Depositphotos.com / IpatovСноубордист
© Depositphotos.com / Ipatov
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Если мы раньше ездили по проторенным тропам, то сейчас появилось очень много нового", — говорят в туркомпаниях о горнолыжной "зарубежке". На альпийские курорты попасть сложно — с визами проблемы, перелетов нет. Горнолыжники и сноубордисты открывают страны СНГ — там интересные и склоны, и цены. Сербия по стоимости конкурирует с Сочи. Для разнообразия можно отправиться в соседнюю Белоруссию, горы Турции тоже ждут гостей. Есть и экзотика: снег, пустыня. О том, что выбрать и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.
Белоруссия: близко и низко?
"Я прямо сейчас в Силичах", — рассказывает основатель белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрий Данилочкин. — Руки немного мерзнут". Он — мастер спорта по горным лыжам, участник Олимпийских игр. Так что в Белоруссии есть где покататься и профессиональным спортсменам.
"Для россиян наиболее интересны горнолыжные центры под Минском. Логойск (40 километров от столицы Белоруссии) больше для новичков, — объясняет Юрий Данилочкин. — Там простые пологие склоны, маленький перепад высот. Две основные трассы — довольно узкие, центральная начинается круто, а потом резко становится очень пологой".
Инфраструктура развита: хороший ресторан, гостиница, домики в аренду, зона для вечеринок.
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
Склон в Силичах
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Склон в Силичах
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
Силичи
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Силичи
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
Юрий Данилочкин в Силичах
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Юрий Данилочкин в Силичах
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
1 из 3
Склон в Силичах
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
2 из 3
Силичи
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
3 из 3
Юрий Данилочкин в Силичах
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
Силичи — номер один в Белоруссии. Здесь самый большой перепад высот, примерно сто метров. "Склоны и для тех, кто уверенно катается на лыжах, и для новичков, — отмечает Юрий Данилочкин. — Обучаться сложнее, чем в Логойске, но инфраструктура более качественная".
Добраться до курортов Белоруссии просто: самолетом, поездом, автобусом, на личном автомобиле по трассе М-1. Билет в одну сторону — от 2000 рублей. Номер в отеле — от 2500 рублей, домики — от 6000 (на четверых).
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием ДанилочкинымПодъемник в Силичах
© Фото предоставлено основателем белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрием Данилочкиным
Подъемник в Силичах
Армения: новые отели, приятные цены
Самый популярный курорт Армении — это Цахкадзор недалеко от Еревана.
"Хорошие отели, в том числе пятизвездочные, цены умеренные", — говорит генеральный директор компании "Джет Тревел" Максим Приставко.
Горнолыжный курорт в Армении Цахкадзор
Большое преимущество — всего час езды от столицы республики. Можно совместить катание с экскурсиями.
Но есть и недостатки. Так, по словам гендиректора компании MAYEL Travel Майи Котляр, зона катания по сравнению с Европой скудновата.
"На самом верху бывают сильные ветра, а подъемники кресельные, без колпаков, достаточно медленные", — уточняет Приставко.
Горнолыжный курорт в Армении Цахкадзор
Apre-ski — не в горах, в основном в отелях: бильярд, боулинг, бар, сауна, бассейн, рестораны, кафе, дискотеки. Гостиницы расположены недалеко от трасс, но не ski-in/ski-out. Цены — от 60 000 за неделю с человека. В "Русском экспрессе" говорят, что и новогодние заезды еще можно забронировать по 47 600. Билеты — от десяти тысяч в одну сторону.
Еще плюс: для поездки достаточно российского паспорта.
Азербайджан: еда, вино и горно-пляжный отдых
В Азербайджане два крупных горнолыжных курорта: Шахдаг и Туфандаг. "Оба новые — открылись менее десяти лет назад. С современными подъемниками, отели в основном четыре и пять звезд, — рассказывает Максим Приставко. — Но это скорее горно-пляжный, чем горнолыжный отдых, потому что трасс немного. Зато очень хорошая инфраструктура. Соответственно, еда, вино, азербайджанское гостеприимство".
Все легко объехать за один день. В отличие от Шахдага, в Туфандаге есть черные трассы, да и перепад высот там побольше.
Оба курорта находятся примерно в 200 километрах от Баку, но в разных направлениях. Рядом с Туфандагом — развивающийся туристический город Габала. Шахдаг, по словам Майи Котляр, считается одним из самых современных в СНГ для семейного отдыха.
Apre-ski — в отелях, некоторые специально строили близко к подъемникам, так что ski-in/ski-out есть.
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Недельный тур обойдется в 100-110 тысяч (в "четверки" и "пятерки"). Перелет — минут на 15-20 подольше, чем до Еревана.
Узбекистан: Тянь-Шаньские горы и "золотые" туры
Одним из лучших курортов Узбекистана, да и всей Средней Азии, считается Амирсай: Тянь-Шаньские горы, 65 километров от Ташкента. Недалеко еще два — Чимган и Бельдерсай.
В Амирсае 11 трасс протяженностью примерно 15 километров. Предлагают катание на тюбинге, санках, снегоходах и квадроциклах, есть бассейн, веревочный парк, скалодром, каток и роллердром.
"Красивая природа, уединение в горах, — говорит Майя Котляр. — Небольшой перепад высот, катание для любителей".
Гостей принимают в альпийских шале, действуют четыре ресторана национальной и европейской кухни, спа-комплекс.
Бельдерсай больше подходит для спортивного катания. Трассы синие, красные и черные, даже есть для супергигантского и спецслалома.
© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в медиабанк
На трассе слалома в предгорьях Чимгана ("зеленый склон") на горнолыжном курорте. Окрестности Ташкента. Архивное фото
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На трассе слалома в предгорьях Чимгана ("зеленый склон") на горнолыжном курорте. Окрестности Ташкента. Архивное фото
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На трассе слалома в предгорьях Чимгана ("зеленый склон") на горнолыжном курорте. Окрестности Ташкента. Архивное фото
Чимган известен еще с советских времен, трассы и зеленые, и черные.
Недешево. Тур с вылетом 7 января предлагают за 194 тысячи на человека с перелетом.
Казахстан: трассы всех цветов, каток и юрты
Чимбулак — очень крутой курорт на Заилийском Алатау Тянь-Шаня. Рядом — каток Медео, — рассказывает сноубордистка Ольга Алферова. — От Алма-Аты 25 километров. С 1950-х тут была тренировочная база советских олимипийцев. В 2011-м и Чимбулак, и Медео реконструировали, так что с инфраструктурой все отлично.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанк
Посетители горнолыжного курорта Чимбулак близ Алма-Аты
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Посетители горнолыжного курорта Чимбулак близ Алма-Аты
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Канатная дорога Медео — Чимбулак близ Алма-Аты
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Посетители горнолыжного курорта Чимбулак близ Алма-Аты
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Канатная дорога Медео — Чимбулак близ Алма-Аты
Множество ресторанов, веревочный парк, зиплайн, конные прогулки. Трассы всех цветов с максимальным перепадом высот 943 метра, отличные возможности для фрирайда.
Остановиться можно и в шале, и, например, в юрте. Тур — от 85 тысяч на человека на шесть ночей с перелетом. Авиабилеты — от 15 тысяч в одну сторону, время в пути — примерно четыре часа, а дальше до курорта совсем близко. Да и загранпаспорт не нужен, российского достаточно.
Горнолыжный курорт Чимбулак
Еще есть вариант отправиться в Киргизию. "Курорты там небольшие, инфраструктура слабовата по сравнению с Арменией, Азербайджаном, — отмечает Максим Приставко. — Но там много целины, интересного внетрассового катания. В общем, для любителей экстрима".
Турция: горы, экскурсии, полный пансион
Крупнейший горнолыжный курорт — Эрджиес. "Новые подъемники, широкие технические возможности. Оборудование — от фирм Doppelmayr и Leitner, — сообщила руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. — Там проводят крупные международные соревнования".
CC BY-SA 3.0 / PeresDE / Bild wurde in der nähe von Hisarcık Erciyes erstellt.Горнолыжный курорт Эрджиес
Горнолыжный курорт Эрджиес
По ее словам, Эрджиес способен порадовать любителей горнолыжного катания любого уровня. Неплохие условия для фрирайда, есть горнолыжная школа. Протяженность трасс — более 100 километров, 17% — черные, 54% — красные, предусмотрены и специальные зоны для новичков.
Курорт Паландокен поменьше, но здесь тренируется национальная сборная по горнолыжному спорту. По отзывам экспертов, две черные трассы особо интересные. Самая протяженная — 12 километров.
© Фото : Екатерина МироноваКресельный подъемник в Паландокене
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Кресельный подъемник в Паландокене
© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина МироноваПаландокен
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Паландокен
© Фото : Екатерина Миронова
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Кресельный подъемник в Паландокене
© Фото : Екатерина Миронова
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Паландокен
© Фото : Екатерина Миронова
"К услугам туристов "максимальный" вариант обслуживания — концепция FB+. Это трехразовое питание плюс напитки, — уточняет Марина Макаркова. — В частности, такой формат предлагают в Паландокене и в нескольких отелях Кайсери/Эрджиеса". Но чаще на горнолыжных курортах Турции гостей принимают небольшие отели городского типа, где есть ресторан, бар и спа-центр.
Экскурсии тоже предлагают: из Эрджиеса — по Кайсери и в Каппадокию, из Паландокена — в Эрзурум.
© Depositphotos.com / murataniМедресе с двумя минаретами в Эрзуруме
© Depositphotos.com / muratani
Медресе с двумя минаретами в Эрзуруме
На эти курорты летают чартеры. "В Кайсери (аэропорт Эрджиес) с 28 декабря — четыре рейса в неделю, с 18 января — три. В Эрзурум (аэропорт Паландокен) с 29 декабря — три, а с 26 января — два. Время в воздухе — пять часов", — объясняет Марина Макаркова. Тур — от 43 тысяч на человека, все зависит от отеля.
Сербия: отличный выбор, но дорогой перелет
"В 2020-м мы очень много туристов отправляли в Сербию на курорт Копаоник, отзывы были восторженные, — вспоминает Майя Котляр. — Отличный ценовой сегмент, Европа, природа, отели, катание любого уровня, много снега". Еще там термальные курорты и знаменитые бани.
© Depositphotos.com / Kisa_MarkizaГорнолыжный курорт Копаоник в Сербии
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Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии
© Depositphotos.com / Kisa_Markiza
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Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии
© Depositphotos.com / Kisa_Markiza
"Отели хорошие — "пятерки", "четверки", — перечисляет Максим Приставко. — Ехать от Белграда далеко, примерно пять часов, но это никого не смущает, в отличие от дорогого перелета".
В Москву летает Air Serbia, и это единственные рейсы в Европу. "На новогодние праздники цена была порядка полутора тысяч евро, даже 1600-1700 — в оба конца. Сейчас билеты практически закончились, а дальше в сезон — 1000-1100 евро", — говорит Максим Приставко.
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде
"В Сербии недорогое наземное обслуживание, — добавляет Майя Котляр. — Поэтому даже с учетом цен на авиабилеты катание там зачастую доступнее, чем на курортах Красной Поляны". По ее словам, стоимость туров с авиабилетами на постпраздничные даты — примерно 150 тысяч рублей на человека.
Экзотика: лыжи плюс пустыня
Горнолыжные курорты есть в Израиле. Это Хермон (Hermon Ski Resort), второе название — Рамат-Шалом (Ramat Shalom).
Но там все очень сильно зависит от погоды. Эксперты предлагают другое неожиданное направление, тоже с прямым перелетом — Иран.
Горнолыжный курорт Дизин, Иран
"Сейчас мы поставили продажи на паузу из-за беспорядков, — рассказывает Максим Приставко. — А так один тур — это два курорта, сафари по пустыни, экскурсии". Билеты недорогие: 30-35 тысяч в оба конца. От Тегерана недалеко, город стоит прямо у подножия горного массива.