https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html

Доступная заграница с прямыми рейсами и без виз: где отдыхать этой зимой

Доступная заграница с прямыми рейсами и без виз: где отдыхать этой зимой - РИА Новости, 12.12.2022

Доступная заграница с прямыми рейсами и без виз: где отдыхать этой зимой

"Если мы раньше ездили по проторенным тропам, то сейчас появилось очень много нового", — говорят в туркомпаниях о горнолыжной "зарубежке". На альпийские курорты РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:00

2022-12-12T08:00

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Если мы раньше ездили по проторенным тропам, то сейчас появилось очень много нового", — говорят в туркомпаниях о горнолыжной "зарубежке". На альпийские курорты попасть сложно — с визами проблемы, перелетов нет. Горнолыжники и сноубордисты открывают страны СНГ — там интересные и склоны, и цены. Сербия по стоимости конкурирует с Сочи. Для разнообразия можно отправиться в соседнюю Белоруссию, горы Турции тоже ждут гостей. Есть и экзотика: снег, пустыня. О том, что выбрать и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Белоруссия: близко и низко?"Я прямо сейчас в Силичах", — рассказывает основатель белорусского горнолыжного клуба GAGARIN Юрий Данилочкин. — Руки немного мерзнут". Он — мастер спорта по горным лыжам, участник Олимпийских игр. Так что в Белоруссии есть где покататься и профессиональным спортсменам."Для россиян наиболее интересны горнолыжные центры под Минском. Логойск (40 километров от столицы Белоруссии) больше для новичков, — объясняет Юрий Данилочкин. — Там простые пологие склоны, маленький перепад высот. Две основные трассы — довольно узкие, центральная начинается круто, а потом резко становится очень пологой".Инфраструктура развита: хороший ресторан, гостиница, домики в аренду, зона для вечеринок.Силичи — номер один в Белоруссии. Здесь самый большой перепад высот, примерно сто метров. "Склоны и для тех, кто уверенно катается на лыжах, и для новичков, — отмечает Юрий Данилочкин. — Обучаться сложнее, чем в Логойске, но инфраструктура более качественная".Добраться до курортов Белоруссии просто: самолетом, поездом, автобусом, на личном автомобиле по трассе М-1. Билет в одну сторону — от 2000 рублей. Номер в отеле — от 2500 рублей, домики — от 6000 (на четверых).Армения: новые отели, приятные ценыСамый популярный курорт Армении — это Цахкадзор недалеко от Еревана."Хорошие отели, в том числе пятизвездочные, цены умеренные", — говорит генеральный директор компании "Джет Тревел" Максим Приставко.Большое преимущество — всего час езды от столицы республики. Можно совместить катание с экскурсиями.Но есть и недостатки. Так, по словам гендиректора компании MAYEL Travel Майи Котляр, зона катания по сравнению с Европой скудновата."На самом верху бывают сильные ветра, а подъемники кресельные, без колпаков, достаточно медленные", — уточняет Приставко.Apre-ski — не в горах, в основном в отелях: бильярд, боулинг, бар, сауна, бассейн, рестораны, кафе, дискотеки. Гостиницы расположены недалеко от трасс, но не ski-in/ski-out. Цены — от 60 000 за неделю с человека. В "Русском экспрессе" говорят, что и новогодние заезды еще можно забронировать по 47 600. Билеты — от десяти тысяч в одну сторону.Еще плюс: для поездки достаточно российского паспорта.Азербайджан: еда, вино и горно-пляжный отдыхВ Азербайджане два крупных горнолыжных курорта: Шахдаг и Туфандаг. "Оба новые — открылись менее десяти лет назад. С современными подъемниками, отели в основном четыре и пять звезд, — рассказывает Максим Приставко. — Но это скорее горно-пляжный, чем горнолыжный отдых, потому что трасс немного. Зато очень хорошая инфраструктура. Соответственно, еда, вино, азербайджанское гостеприимство".Все легко объехать за один день. В отличие от Шахдага, в Туфандаге есть черные трассы, да и перепад высот там побольше.Оба курорта находятся примерно в 200 километрах от Баку, но в разных направлениях. Рядом с Туфандагом — развивающийся туристический город Габала. Шахдаг, по словам Майи Котляр, считается одним из самых современных в СНГ для семейного отдыха. Apre-ski — в отелях, некоторые специально строили близко к подъемникам, так что ski-in/ski-out есть.Недельный тур обойдется в 100-110 тысяч (в "четверки" и "пятерки"). Перелет — минут на 15-20 подольше, чем до Еревана.Узбекистан: Тянь-Шаньские горы и "золотые" турыОдним из лучших курортов Узбекистана, да и всей Средней Азии, считается Амирсай: Тянь-Шаньские горы, 65 километров от Ташкента. Недалеко еще два — Чимган и Бельдерсай.В Амирсае 11 трасс протяженностью примерно 15 километров. Предлагают катание на тюбинге, санках, снегоходах и квадроциклах, есть бассейн, веревочный парк, скалодром, каток и роллердром."Красивая природа, уединение в горах, — говорит Майя Котляр. — Небольшой перепад высот, катание для любителей".Гостей принимают в альпийских шале, действуют четыре ресторана национальной и европейской кухни, спа-комплекс.Бельдерсай больше подходит для спортивного катания. Трассы синие, красные и черные, даже есть для супергигантского и спецслалома.Чимган известен еще с советских времен, трассы и зеленые, и черные.Недешево. Тур с вылетом 7 января предлагают за 194 тысячи на человека с перелетом.Казахстан: трассы всех цветов, каток и юртыЧимбулак — очень крутой курорт на Заилийском Алатау Тянь-Шаня. Рядом — каток Медео, — рассказывает сноубордистка Ольга Алферова. — От Алма-Аты 25 километров. С 1950-х тут была тренировочная база советских олимипийцев. В 2011-м и Чимбулак, и Медео реконструировали, так что с инфраструктурой все отлично.Множество ресторанов, веревочный парк, зиплайн, конные прогулки. Трассы всех цветов с максимальным перепадом высот 943 метра, отличные возможности для фрирайда.Остановиться можно и в шале, и, например, в юрте. Тур — от 85 тысяч на человека на шесть ночей с перелетом. Авиабилеты — от 15 тысяч в одну сторону, время в пути — примерно четыре часа, а дальше до курорта совсем близко. Да и загранпаспорт не нужен, российского достаточно.Еще есть вариант отправиться в Киргизию. "Курорты там небольшие, инфраструктура слабовата по сравнению с Арменией, Азербайджаном, — отмечает Максим Приставко. — Но там много целины, интересного внетрассового катания. В общем, для любителей экстрима".Турция: горы, экскурсии, полный пансионКрупнейший горнолыжный курорт — Эрджиес. "Новые подъемники, широкие технические возможности. Оборудование — от фирм Doppelmayr и Leitner, — сообщила руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. — Там проводят крупные международные соревнования".По ее словам, Эрджиес способен порадовать любителей горнолыжного катания любого уровня. Неплохие условия для фрирайда, есть горнолыжная школа. Протяженность трасс — более 100 километров, 17% — черные, 54% — красные, предусмотрены и специальные зоны для новичков.Курорт Паландокен поменьше, но здесь тренируется национальная сборная по горнолыжному спорту. По отзывам экспертов, две черные трассы особо интересные. Самая протяженная — 12 километров."К услугам туристов "максимальный" вариант обслуживания — концепция FB+. Это трехразовое питание плюс напитки, — уточняет Марина Макаркова. — В частности, такой формат предлагают в Паландокене и в нескольких отелях Кайсери/Эрджиеса". Но чаще на горнолыжных курортах Турции гостей принимают небольшие отели городского типа, где есть ресторан, бар и спа-центр.Экскурсии тоже предлагают: из Эрджиеса — по Кайсери и в Каппадокию, из Паландокена — в Эрзурум.На эти курорты летают чартеры. "В Кайсери (аэропорт Эрджиес) с 28 декабря — четыре рейса в неделю, с 18 января — три. В Эрзурум (аэропорт Паландокен) с 29 декабря — три, а с 26 января — два. Время в воздухе — пять часов", — объясняет Марина Макаркова. Тур — от 43 тысяч на человека, все зависит от отеля.Сербия: отличный выбор, но дорогой перелет"В 2020-м мы очень много туристов отправляли в Сербию на курорт Копаоник, отзывы были восторженные, — вспоминает Майя Котляр. — Отличный ценовой сегмент, Европа, природа, отели, катание любого уровня, много снега". Еще там термальные курорты и знаменитые бани."Отели хорошие — "пятерки", "четверки", — перечисляет Максим Приставко. — Ехать от Белграда далеко, примерно пять часов, но это никого не смущает, в отличие от дорогого перелета".В Москву летает Air Serbia, и это единственные рейсы в Европу. "На новогодние праздники цена была порядка полутора тысяч евро, даже 1600-1700 — в оба конца. Сейчас билеты практически закончились, а дальше в сезон — 1000-1100 евро", — говорит Максим Приставко."В Сербии недорогое наземное обслуживание, — добавляет Майя Котляр. — Поэтому даже с учетом цен на авиабилеты катание там зачастую доступнее, чем на курортах Красной Поляны". По ее словам, стоимость туров с авиабилетами на постпраздничные даты — примерно 150 тысяч рублей на человека.Экзотика: лыжи плюс пустыняГорнолыжные курорты есть в Израиле. Это Хермон (Hermon Ski Resort), второе название — Рамат-Шалом (Ramat Shalom).Но там все очень сильно зависит от погоды. Эксперты предлагают другое неожиданное направление, тоже с прямым перелетом — Иран."Сейчас мы поставили продажи на паузу из-за беспорядков, — рассказывает Максим Приставко. — А так один тур — это два курорта, сафари по пустыни, экскурсии". Билеты недорогие: 30-35 тысяч в оба конца. От Тегерана недалеко, город стоит прямо у подножия горного массива.

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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