https://ria.ru/20221212/kritika-1837943862.html
Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа
Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа - РИА Новости, 12.12.2022
Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа
Читатели японского издания NHK обрушились с яростной критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Свое мнение они... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T04:06
2022-12-12T04:06
2022-12-12T04:06
в мире
фумио кисида
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104248/36/1042483606_0:137:3000:1825_1920x0_80_0_0_c09544acd725be5046287df86fc14409.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Читатели японского издания NHK обрушились с яростной критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.Ранее глава правительства дал указание министрам финансов и обороны увеличить оборонный бюджет страны на пять лет в рамках "Плана обеспечения обороны" до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов). В этой связи Кисида попросил политиков и народ понять, что укрепление обороноспособности страны необходимо для обеспечения мира в окружающем ее международном пространстве и что выплатой повышенных налогов японцы "выполняют свой долг перед будущими поколениями"."Бессовестный лжец. Заговорил о долге перед будущими поколениями", - пишет nana_minyan."Да, видимо, правительству очень трудно убедить японский народ в этой своей чуши!" – считает mariya_pisces."Кисида! Если хочешь выполнить свой долг перед будущими поколениями, то думай о мире, а не о войне! Думай о мире без войн!" – уверен takeagacky."Если налоги повысят, то больше их никогда не снизят! Пусть начинают с Кисиды! Пусть он один и платит эти налоги на оборону!" – гласит комментарий masutadora.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221204/rakety-1836189426.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104248/36/1042483606_192:0:2808:1962_1920x0_80_0_0_88f93cadb40bc8beefd8477fb228335c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фумио кисида, япония
В мире, Фумио Кисида, Япония
Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа
Читатели NHK раскритиковали премьера Японии Кисиду за решение увеличить оборонный бюджет
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Читатели японского издания NHK обрушились с яростной критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Свое мнение они выразили
в комментариях к соответствующей публикации.
Ранее глава правительства дал указание министрам финансов и обороны увеличить оборонный бюджет страны на пять лет в рамках "Плана обеспечения обороны" до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов). В этой связи Кисида попросил политиков и народ понять, что укрепление обороноспособности страны необходимо для обеспечения мира в окружающем ее международном пространстве и что выплатой повышенных налогов японцы "выполняют свой долг перед будущими поколениями".
"Бессовестный лжец. Заговорил о долге перед будущими поколениями", - пишет nana_minyan.
"Да, видимо, правительству очень трудно убедить японский народ в этой своей чуши!" – считает mariya_pisces.
"Кисида
! Если хочешь выполнить свой долг перед будущими поколениями, то думай о мире, а не о войне! Думай о мире без войн!" – уверен takeagacky.
"Если налоги повысят, то больше их никогда не снизят! Пусть начинают с Кисиды! Пусть он один и платит эти налоги на оборону!" – гласит комментарий masutadora.
"Это заявление премьера Кисиды равноценно объявлению войны собственному народу!" – резюмировал SuperDziver.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>