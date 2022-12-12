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Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа - РИА Новости, 12.12.2022
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Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа
Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа - РИА Новости, 12.12.2022
Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа
Читатели японского издания NHK обрушились с яростной критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Свое мнение они... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T04:06
2022-12-12T04:06
в мире
фумио кисида
япония
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Читатели японского издания NHK обрушились с яростной критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.Ранее глава правительства дал указание министрам финансов и обороны увеличить оборонный бюджет страны на пять лет в рамках "Плана обеспечения обороны" до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов). В этой связи Кисида попросил политиков и народ понять, что укрепление обороноспособности страны необходимо для обеспечения мира в окружающем ее международном пространстве и что выплатой повышенных налогов японцы "выполняют свой долг перед будущими поколениями"."Бессовестный лжец. Заговорил о долге перед будущими поколениями", - пишет nana_minyan."Да, видимо, правительству очень трудно убедить японский народ в этой своей чуши!" – считает mariya_pisces."Кисида! Если хочешь выполнить свой долг перед будущими поколениями, то думай о мире, а не о войне! Думай о мире без войн!" – уверен takeagacky."Если налоги повысят, то больше их никогда не снизят! Пусть начинают с Кисиды! Пусть он один и платит эти налоги на оборону!" – гласит комментарий masutadora.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, фумио кисида, япония
В мире, Фумио Кисида, Япония
04:06 12.12.2022
 
Японцы обвинили своего премьера в развязывании войны против народа

Читатели NHK раскритиковали премьера Японии Кисиду за решение увеличить оборонный бюджет

© AP Photo / Eugene HoshikoСилы самообороны Японии
Силы самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Силы самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Читатели японского издания NHK обрушились с яростной критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
Ранее глава правительства дал указание министрам финансов и обороны увеличить оборонный бюджет страны на пять лет в рамках "Плана обеспечения обороны" до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов). В этой связи Кисида попросил политиков и народ понять, что укрепление обороноспособности страны необходимо для обеспечения мира в окружающем ее международном пространстве и что выплатой повышенных налогов японцы "выполняют свой долг перед будущими поколениями".
"Бессовестный лжец. Заговорил о долге перед будущими поколениями", - пишет nana_minyan.
"Да, видимо, правительству очень трудно убедить японский народ в этой своей чуши!" – считает mariya_pisces.
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"Кисида! Если хочешь выполнить свой долг перед будущими поколениями, то думай о мире, а не о войне! Думай о мире без войн!" – уверен takeagacky.
"Если налоги повысят, то больше их никогда не снизят! Пусть начинают с Кисиды! Пусть он один и платит эти налоги на оборону!" – гласит комментарий masutadora.
"Это заявление премьера Кисиды равноценно объявлению войны собственному народу!" – резюмировал SuperDziver.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреФумио КисидаЯпония
 
 
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