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Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты - РИА Новости, 12.12.2022
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Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты
Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты - РИА Новости, 12.12.2022
Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты
Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T06:23
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технологии
джим роджерс
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля", - выразил мнение он.Роджерс пояснил, что жизнеспособными останутся только выпущенные государствами цифровые валюты, а сами власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, которые "могут выжить в качестве торговых средств".В начале декабря председатель американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенам заявил, что криптовалюты могут угрожать национальной безопасности США из-за регулярного использования в рамках преступной деятельности. Выступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.Американские власти активно выступают за усиление регулирования торговли цифровыми финансовыми активами и обеспечением надзора над платформами, осуществляющими операции с ними.
https://ria.ru/20221119/rynok-1832541226.html
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технологии, джим роджерс, джордж сорос, сша
Технологии, Джим Роджерс, Джордж Сорос, США
06:23 12.12.2022 (обновлено: 07:10 12.12.2022)
 
Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты

Инвестор Роджерс: большая часть существующих сейчас криптовалют исчезнет и обесценится

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
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"Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля", - выразил мнение он.
Роджерс пояснил, что жизнеспособными останутся только выпущенные государствами цифровые валюты, а сами власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, которые "могут выжить в качестве торговых средств".
В начале декабря председатель американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенам заявил, что криптовалюты могут угрожать национальной безопасности США из-за регулярного использования в рамках преступной деятельности. Выступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.
Американские власти активно выступают за усиление регулирования торговли цифровыми финансовыми активами и обеспечением надзора над платформами, осуществляющими операции с ними.
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