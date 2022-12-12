https://ria.ru/20221212/kriptovalyuty-1837946471.html
Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты
Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты - РИА Новости, 12.12.2022
Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты
Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T06:23
2022-12-12T06:23
2022-12-12T07:10
технологии
джим роджерс
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля", - выразил мнение он.Роджерс пояснил, что жизнеспособными останутся только выпущенные государствами цифровые валюты, а сами власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, которые "могут выжить в качестве торговых средств".В начале декабря председатель американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенам заявил, что криптовалюты могут угрожать национальной безопасности США из-за регулярного использования в рамках преступной деятельности. Выступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.Американские власти активно выступают за усиление регулирования торговли цифровыми финансовыми активами и обеспечением надзора над платформами, осуществляющими операции с ними.
https://ria.ru/20221119/rynok-1832541226.html
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технологии, джим роджерс, джордж сорос, сша
Технологии, Джим Роджерс, Джордж Сорос, США
06:23 12.12.2022 (обновлено: 07:10 12.12.2022)
Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты
Инвестор Роджерс: большая часть существующих сейчас криптовалют исчезнет и обесценится
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом
. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
"Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля", - выразил мнение он.
Роджерс пояснил, что жизнеспособными останутся только выпущенные государствами цифровые валюты, а сами власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, которые "могут выжить в качестве торговых средств".
В начале декабря председатель американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенам заявил, что криптовалюты могут угрожать национальной безопасности США
из-за регулярного использования в рамках преступной деятельности. Выступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.
Американские власти активно выступают за усиление регулирования торговли цифровыми финансовыми активами и обеспечением надзора над платформами, осуществляющими операции с ними.