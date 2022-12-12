https://ria.ru/20221212/kriptovalyuty-1837946471.html

Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты

Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты - РИА Новости, 12.12.2022

Американский инвестор рассказал, что ждет криптовалюты

Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T06:23

2022-12-12T06:23

2022-12-12T07:10

технологии

джим роджерс

джордж сорос

сша

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля", - выразил мнение он.Роджерс пояснил, что жизнеспособными останутся только выпущенные государствами цифровые валюты, а сами власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, которые "могут выжить в качестве торговых средств".В начале декабря председатель американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенам заявил, что криптовалюты могут угрожать национальной безопасности США из-за регулярного использования в рамках преступной деятельности. Выступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.Американские власти активно выступают за усиление регулирования торговли цифровыми финансовыми активами и обеспечением надзора над платформами, осуществляющими операции с ними.

https://ria.ru/20221119/rynok-1832541226.html

https://ria.ru/20220714/kriptovalyuta-1802526402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, джим роджерс, джордж сорос, сша