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Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли город Кременная, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:46
2022-12-12T16:46
2022-12-12T16:46
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
украина
нато
донбасс
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.30 - по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кременная, луганская народная республика, украина, нато, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, НАТО, Донбасс
Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра