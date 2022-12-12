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Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/kremennaya-1838127453.html
Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли город Кременная, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:46
2022-12-12T16:46
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
украина
нато
донбасс
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.30 - по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
кременная
луганская народная республика
украина
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происшествия, кременная, луганская народная республика, украина, нато, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, НАТО, Донбасс
16:46 12.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра

Представительство ЛНР: ВСУ выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.30 - по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаНАТОДонбасс
 
 
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