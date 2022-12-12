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Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские войска обстреляли Кременную снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли город Кременная, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:46

2022-12-12T16:46

2022-12-12T16:46

специальная военная операция на украине

происшествия

кременная

луганская народная республика

украина

нато

донбасс

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.30 - по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

кременная

луганская народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кременная, луганская народная республика, украина, нато, донбасс