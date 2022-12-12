https://ria.ru/20221212/kredity-1837939029.html
Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты
Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты - РИА Новости, 12.12.2022
Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты
Не всем россиянам следует брать кредиты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:20
2022-12-12T01:20
2022-12-12T01:20
экономика
игорь поздняков
роскачество
кредит
кредиты
россия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Не всем россиянам следует брать кредиты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Прежде всего, отметит эксперт, не стоит прибегать к займам лицам, которые уже платят по кредиту 30-50 процентов бюджета, особенно для выплаты предыдущих задолженностей. Такая схема приведет "в долговую яму". Также связываться с займами не следует россиянам без постоянного дохода, подчеркнул он. Кроме того, Поздняков посоветовал не брать кредиты тем, кто не понимает работу банковской системы.По словам юристконсульта, прежде, чем обратиться в банк, нужно проанализировать финансовое состояние. Размер займа должен быть таким, чтобы на его погашение ежемесячно уходило меньше половины бюджета, заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kreditka-1837444603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь поздняков, роскачество, кредит, кредиты, россия
Экономика, Игорь Поздняков, Роскачество, Кредит, Кредиты, Россия
Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты
Юрист Поздняков посоветовал не брать кредиты тем, кто уже тратит на них половину бюджета