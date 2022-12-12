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Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты - РИА Новости, 12.12.2022
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Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты
Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты - РИА Новости, 12.12.2022
Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты
Не всем россиянам следует брать кредиты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:20
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экономика
игорь поздняков
роскачество
кредит
кредиты
россия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Не всем россиянам следует брать кредиты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Прежде всего, отметит эксперт, не стоит прибегать к займам лицам, которые уже платят по кредиту 30-50 процентов бюджета, особенно для выплаты предыдущих задолженностей. Такая схема приведет "в долговую яму". Также связываться с займами не следует россиянам без постоянного дохода, подчеркнул он. Кроме того, Поздняков посоветовал не брать кредиты тем, кто не понимает работу банковской системы.По словам юристконсульта, прежде, чем обратиться в банк, нужно проанализировать финансовое состояние. Размер займа должен быть таким, чтобы на его погашение ежемесячно уходило меньше половины бюджета, заключил он.
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экономика, игорь поздняков, роскачество, кредит, кредиты, россия
Экономика, Игорь Поздняков, Роскачество, Кредит, Кредиты, Россия
01:20 12.12.2022
 
Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты

Юрист Поздняков посоветовал не брать кредиты тем, кто уже тратит на них половину бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Не всем россиянам следует брать кредиты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Прежде всего, отметит эксперт, не стоит прибегать к займам лицам, которые уже платят по кредиту 30-50 процентов бюджета, особенно для выплаты предыдущих задолженностей. Такая схема приведет "в долговую яму". Также связываться с займами не следует россиянам без постоянного дохода, подчеркнул он. Кроме того, Поздняков посоветовал не брать кредиты тем, кто не понимает работу банковской системы.
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 04:00Сказано в эфире
Как неиспользуемая кредитная карта может привести к долгам
По словам юристконсульта, прежде, чем обратиться в банк, нужно проанализировать финансовое состояние. Размер займа должен быть таким, чтобы на его погашение ежемесячно уходило меньше половины бюджета, заключил он.
 
ЭкономикаИгорь ПоздняковРоскачествоКредитКредитыРоссия
 
 
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