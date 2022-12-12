https://ria.ru/20221212/kredity-1837939029.html

Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты

Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты - РИА Новости, 12.12.2022

Юрист рассказал, кому точно не стоит брать кредиты

Не всем россиянам следует брать кредиты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T01:20

2022-12-12T01:20

2022-12-12T01:20

экономика

игорь поздняков

роскачество

кредит

кредиты

россия

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Не всем россиянам следует брать кредиты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Прежде всего, отметит эксперт, не стоит прибегать к займам лицам, которые уже платят по кредиту 30-50 процентов бюджета, особенно для выплаты предыдущих задолженностей. Такая схема приведет "в долговую яму". Также связываться с займами не следует россиянам без постоянного дохода, подчеркнул он. Кроме того, Поздняков посоветовал не брать кредиты тем, кто не понимает работу банковской системы.По словам юристконсульта, прежде, чем обратиться в банк, нужно проанализировать финансовое состояние. Размер займа должен быть таким, чтобы на его погашение ежемесячно уходило меньше половины бюджета, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kreditka-1837444603.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, игорь поздняков, роскачество, кредит, кредиты, россия