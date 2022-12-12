https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1838129036.html
РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов
РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов - РИА Новости, 12.12.2022
РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов
Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:49
2022-12-12T16:49
2022-12-12T16:49
общество
россия
ргсу
конституция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_3fc5a7f3ebb60528b44159ed344ab25b.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба вуза.День российской Конституции отмечается 12 декабря."Сегодня, в День Конституции России, впервые вышло в свет издание Конституции... на русском жестовом языке для людей с ограниченным слухом. Это первое в нашей стране специализированное издание, адаптированное для слабослышащих граждан, подготовлено Российским государственным социальным университетом", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что в России около 13 миллионов человек имеют проблемы со слухом, а многие носители жестового языка, особенно слабослышащие с рождения, имеют существенные сложности с восприятием написанных текстов, в особенности тех, что содержат большое количество терминологической лексики."Реализация данного проекта – социальная акция РГСУ, призванная обратить внимание общества, что для людей с ограниченными возможностями необходимо создавать полноценную равноправную среду жизни, в том числе и информационную. Перевод Конституции на язык жестов – первый шаг университета в этом направлении", – сказал и.о. ректора вуза Андрей Хазин, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что университет продолжит работу в данном направлении - в ближайшем будущем на русский жестовый язык будут переведены и другие фундаментальные нормативные акты РФ. Работа по адаптации Конституции РФ для слабослышащих, сказал продлилась несколько месяцев - десятки научных сотрудников, включая экспертов Лаборатории жестового языка РГСУ участвовали в проекте создания Конституции для граждан с ограничениями слуха.Добавляется, что печатное издание Конституции РФ для слабослышащих представляет собой высокотехнологичное издание Конституции, где после каждой статьи расположены два QR-кода, каждый из которых ведет на видеоролик с синхронным переводом и переводом на русский жестовый язык соответственно - первый тираж Конституции с переводом на русский жестовый язык будет распространен среди людей с ограниченным слухом.
https://ria.ru/20221209/konstitutsiya-1837562931.html
https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ргсу, конституция
Общество, Россия, РГСУ, Конституция
РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов
РГСУ сообщил об издании российской Конституции, переведенной на язык жестов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба
вуза.
День российской Конституции отмечается 12 декабря.
"Сегодня, в День Конституции России, впервые вышло в свет издание Конституции... на русском жестовом языке для людей с ограниченным слухом. Это первое в нашей стране специализированное издание, адаптированное для слабослышащих граждан, подготовлено Российским государственным социальным университетом", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что в России около 13 миллионов человек имеют проблемы со слухом, а многие носители жестового языка, особенно слабослышащие с рождения, имеют существенные сложности с восприятием написанных текстов, в особенности тех, что содержат большое количество терминологической лексики.
"Реализация данного проекта – социальная акция РГСУ
, призванная обратить внимание общества, что для людей с ограниченными возможностями необходимо создавать полноценную равноправную среду жизни, в том числе и информационную. Перевод Конституции на язык жестов – первый шаг университета в этом направлении", – сказал и.о. ректора вуза Андрей Хазин, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что университет продолжит работу в данном направлении - в ближайшем будущем на русский жестовый язык будут переведены и другие фундаментальные нормативные акты РФ. Работа по адаптации Конституции РФ для слабослышащих, сказал продлилась несколько месяцев - десятки научных сотрудников, включая экспертов Лаборатории жестового языка РГСУ участвовали в проекте создания Конституции для граждан с ограничениями слуха.
Добавляется, что печатное издание Конституции РФ для слабослышащих представляет собой высокотехнологичное издание Конституции, где после каждой статьи расположены два QR-кода, каждый из которых ведет на видеоролик с синхронным переводом и переводом на русский жестовый язык соответственно - первый тираж Конституции с переводом на русский жестовый язык будет распространен среди людей с ограниченным слухом.