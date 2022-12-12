https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1838129036.html

РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов

РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов - РИА Новости, 12.12.2022

РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов

Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:49

2022-12-12T16:49

2022-12-12T16:49

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россия

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конституция

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба вуза.День российской Конституции отмечается 12 декабря."Сегодня, в День Конституции России, впервые вышло в свет издание Конституции... на русском жестовом языке для людей с ограниченным слухом. Это первое в нашей стране специализированное издание, адаптированное для слабослышащих граждан, подготовлено Российским государственным социальным университетом", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что в России около 13 миллионов человек имеют проблемы со слухом, а многие носители жестового языка, особенно слабослышащие с рождения, имеют существенные сложности с восприятием написанных текстов, в особенности тех, что содержат большое количество терминологической лексики."Реализация данного проекта – социальная акция РГСУ, призванная обратить внимание общества, что для людей с ограниченными возможностями необходимо создавать полноценную равноправную среду жизни, в том числе и информационную. Перевод Конституции на язык жестов – первый шаг университета в этом направлении", – сказал и.о. ректора вуза Андрей Хазин, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что университет продолжит работу в данном направлении - в ближайшем будущем на русский жестовый язык будут переведены и другие фундаментальные нормативные акты РФ. Работа по адаптации Конституции РФ для слабослышащих, сказал продлилась несколько месяцев - десятки научных сотрудников, включая экспертов Лаборатории жестового языка РГСУ участвовали в проекте создания Конституции для граждан с ограничениями слуха.Добавляется, что печатное издание Конституции РФ для слабослышащих представляет собой высокотехнологичное издание Конституции, где после каждой статьи расположены два QR-кода, каждый из которых ведет на видеоролик с синхронным переводом и переводом на русский жестовый язык соответственно - первый тираж Конституции с переводом на русский жестовый язык будет распространен среди людей с ограниченным слухом.

https://ria.ru/20221209/konstitutsiya-1837562931.html

https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ргсу, конституция