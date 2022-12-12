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РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов - РИА Новости, 12.12.2022
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РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов
РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов - РИА Новости, 12.12.2022
РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов
Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:49
2022-12-12T16:49
общество
россия
ргсу
конституция
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба вуза.День российской Конституции отмечается 12 декабря."Сегодня, в День Конституции России, впервые вышло в свет издание Конституции... на русском жестовом языке для людей с ограниченным слухом. Это первое в нашей стране специализированное издание, адаптированное для слабослышащих граждан, подготовлено Российским государственным социальным университетом", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что в России около 13 миллионов человек имеют проблемы со слухом, а многие носители жестового языка, особенно слабослышащие с рождения, имеют существенные сложности с восприятием написанных текстов, в особенности тех, что содержат большое количество терминологической лексики."Реализация данного проекта – социальная акция РГСУ, призванная обратить внимание общества, что для людей с ограниченными возможностями необходимо создавать полноценную равноправную среду жизни, в том числе и информационную. Перевод Конституции на язык жестов – первый шаг университета в этом направлении", – сказал и.о. ректора вуза Андрей Хазин, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что университет продолжит работу в данном направлении - в ближайшем будущем на русский жестовый язык будут переведены и другие фундаментальные нормативные акты РФ. Работа по адаптации Конституции РФ для слабослышащих, сказал&nbsp; продлилась несколько месяцев - десятки научных сотрудников, включая экспертов Лаборатории жестового языка РГСУ участвовали в проекте создания Конституции для граждан с ограничениями слуха.Добавляется, что печатное издание Конституции РФ для слабослышащих представляет собой высокотехнологичное издание Конституции, где после каждой статьи расположены два QR-кода, каждый из которых ведет на видеоролик с синхронным переводом и переводом на русский жестовый язык соответственно - первый тираж Конституции с переводом на русский жестовый язык будет распространен среди людей с ограниченным слухом.
https://ria.ru/20221209/konstitutsiya-1837562931.html
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общество, россия, ргсу, конституция
Общество, Россия, РГСУ, Конституция
16:49 12.12.2022
 
РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов

РГСУ сообщил об издании российской Конституции, переведенной на язык жестов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) перевел Конституцию РФ на язык жестов, издание вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба вуза.
День российской Конституции отмечается 12 декабря.
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"Сегодня, в День Конституции России, впервые вышло в свет издание Конституции... на русском жестовом языке для людей с ограниченным слухом. Это первое в нашей стране специализированное издание, адаптированное для слабослышащих граждан, подготовлено Российским государственным социальным университетом", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что в России около 13 миллионов человек имеют проблемы со слухом, а многие носители жестового языка, особенно слабослышащие с рождения, имеют существенные сложности с восприятием написанных текстов, в особенности тех, что содержат большое количество терминологической лексики.
"Реализация данного проекта – социальная акция РГСУ, призванная обратить внимание общества, что для людей с ограниченными возможностями необходимо создавать полноценную равноправную среду жизни, в том числе и информационную. Перевод Конституции на язык жестов – первый шаг университета в этом направлении", – сказал и.о. ректора вуза Андрей Хазин, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что университет продолжит работу в данном направлении - в ближайшем будущем на русский жестовый язык будут переведены и другие фундаментальные нормативные акты РФ. Работа по адаптации Конституции РФ для слабослышащих, сказал  продлилась несколько месяцев - десятки научных сотрудников, включая экспертов Лаборатории жестового языка РГСУ участвовали в проекте создания Конституции для граждан с ограничениями слуха.
Добавляется, что печатное издание Конституции РФ для слабослышащих представляет собой высокотехнологичное издание Конституции, где после каждой статьи расположены два QR-кода, каждый из которых ведет на видеоролик с синхронным переводом и переводом на русский жестовый язык соответственно - первый тираж Конституции с переводом на русский жестовый язык будет распространен среди людей с ограниченным слухом.
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 00:44
День Конституции в России
 
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