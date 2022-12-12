https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837988490.html
Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции
Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2022
Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции РФ, отметив усилия властей в соблюдении закрепленных там гарантий. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:16
2022-12-12T11:16
2022-12-12T11:16
михаил мишустин
россия
день конституции в россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции РФ, отметив усилия властей в соблюдении закрепленных там гарантий.День Конституции РФ отмечается 12 декабря."Поздравляю всех с праздником - с Днем Конституции. Это основной документ нашей страны, в нем закреплены все права, гарантии наших граждан, в том числе социальные. Президентом и правительством принимаются необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий. Особое внимание мы уделяем семьям с невысокими доходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html
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михаил мишустин, россия, день конституции в россии
Михаил Мишустин, Россия, День Конституции в России
Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции
Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции и отметил усилия властей
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции РФ, отметив усилия властей в соблюдении закрепленных там гарантий.
День Конституции РФ отмечается 12 декабря.
"Поздравляю всех с праздником - с Днем Конституции. Это основной документ нашей страны, в нем закреплены все права, гарантии наших граждан, в том числе социальные. Президентом и правительством принимаются необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий. Особое внимание мы уделяем семьям с невысокими доходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.