https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837988490.html

Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции

Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2022

Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции РФ, отметив усилия властей в соблюдении закрепленных там гарантий. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:16

2022-12-12T11:16

2022-12-12T11:16

михаил мишустин

россия

день конституции в россии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем Конституции РФ, отметив усилия властей в соблюдении закрепленных там гарантий.День Конституции РФ отмечается 12 декабря."Поздравляю всех с праздником - с Днем Конституции. Это основной документ нашей страны, в нем закреплены все права, гарантии наших граждан, в том числе социальные. Президентом и правительством принимаются необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий. Особое внимание мы уделяем семьям с невысокими доходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html

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