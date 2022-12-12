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Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.12.2022
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot
Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе". РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:51
2022-12-12T18:51
2022-12-12T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
кристина ламбрехт
матеуш моравецкий
украина
киев
польша
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе".По его словам, Киев ведет длительные обсуждения с "партнерами" по поводу этих систем, поскольку они сложные и дорогие."Сегодня у нас есть более восьми различных систем... Я думаю, что Patriot тоже будут на нашем поле боя, но на следующем этапе", - заявил Резников в эфире телеканала CNN.Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше.
https://ria.ru/20221212/roberts-1838108760.html
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837510161.html
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в мире, алексей резников, кристина ламбрехт, матеуш моравецкий, украина, киев, польша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Кристина Ламбрехт, Матеуш Моравецкий, Украина, Киев, Польша, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
18:51 12.12.2022 (обновлено: 18:53 12.12.2022)
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot
Глава Минобороны Украины Резников: Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе"