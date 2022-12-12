Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/kompleks-1838167390.html
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.12.2022
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot
Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе". РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:51
2022-12-12T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
кристина ламбрехт
матеуш моравецкий
украина
киев
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе".По его словам, Киев ведет длительные обсуждения с "партнерами" по поводу этих систем, поскольку они сложные и дорогие."Сегодня у нас есть более восьми различных систем... Я думаю, что Patriot тоже будут на нашем поле боя, но на следующем этапе", - заявил Резников в эфире телеканала CNN.Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше.
https://ria.ru/20221212/roberts-1838108760.html
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837510161.html
украина
киев
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_55:0:654:449_1920x0_80_0_0_7952973f06ddc33384c7b404cb1cf1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей резников, кристина ламбрехт, матеуш моравецкий, украина, киев, польша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Кристина Ламбрехт, Матеуш Моравецкий, Украина, Киев, Польша, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
18:51 12.12.2022 (обновлено: 18:53 12.12.2022)
 
Глава Минобороны Украины выразил надежду, что Киев получит ЗРК Patriot

Глава Минобороны Украины Резников: Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе"

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит ЗРК Patriot "на следующем этапе".
По его словам, Киев ведет длительные обсуждения с "партнерами" по поводу этих систем, поскольку они сложные и дорогие.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 16:08
"Россия должна победить". В США осознали совершенную на Украине ошибку
"Сегодня у нас есть более восьми различных систем... Я думаю, что Patriot тоже будут на нашем поле боя, но на следующем этапе", - заявил Резников в эфире телеканала CNN.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше.
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 15:40
В Польше рассказали, как долго продержится Украина без поддержки НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковКристина ЛамбрехтМатеуш МоравецкийУкраинаКиевПольшаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала