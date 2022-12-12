https://ria.ru/20221212/kofe-1837939612.html

Врач рассказала, кому нельзя пить кофе

Врач рассказала, кому нельзя пить кофе - РИА Новости, 12.12.2022

Врач рассказала, кому нельзя пить кофе

В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка. Об этом рассказала в беседе... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T03:18

2022-12-12T03:18

2022-12-12T10:56

общество

см-клиника

здоровье - общество

кофе

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280629_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_0f6fb5ce8dba43f1e01a1675c49bcc8b.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка. Об этом рассказала в беседе с агентством "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.По словам эксперта, из-за влияния на сердечный ритм кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением. Также напиток нарушает усвоение лекарств от некоторых болезней, например сахарного диабета. Употребление четырех-пяти чашек напитка в день может вызвать остеопороз.Михалева подчеркнула, что норма взрослого человека — две-три чашки кофе в день.

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kofe-1837440705.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, см-клиника, здоровье - общество, кофе, здоровье