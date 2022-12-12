https://ria.ru/20221212/kofe-1837939612.html
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе - РИА Новости, 12.12.2022
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе
В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка. Об этом рассказала в беседе... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T03:18
2022-12-12T03:18
2022-12-12T10:56
общество
см-клиника
здоровье - общество
кофе
здоровье
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка. Об этом рассказала в беседе с агентством "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.По словам эксперта, из-за влияния на сердечный ритм кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением. Также напиток нарушает усвоение лекарств от некоторых болезней, например сахарного диабета. Употребление четырех-пяти чашек напитка в день может вызвать остеопороз.Михалева подчеркнула, что норма взрослого человека — две-три чашки кофе в день.
https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kofe-1837440705.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, см-клиника, здоровье - общество, кофе, здоровье
Общество, СМ-Клиника, Здоровье - Общество, Кофе, Здоровье
03:18 12.12.2022 (обновлено: 10:56 12.12.2022)
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе
Врач Михалева рекомендовала не пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением