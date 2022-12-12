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Врач рассказала, кому нельзя пить кофе - РИА Новости, 12.12.2022
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Врач рассказала, кому нельзя пить кофе
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе - РИА Новости, 12.12.2022
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе
В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка. Об этом рассказала в беседе... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T03:18
2022-12-12T10:56
общество
см-клиника
здоровье - общество
кофе
здоровье
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка. Об этом рассказала в беседе с агентством "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.По словам эксперта, из-за влияния на сердечный ритм кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением. Также напиток нарушает усвоение лекарств от некоторых болезней, например сахарного диабета. Употребление четырех-пяти чашек напитка в день может вызвать остеопороз.Михалева подчеркнула, что норма взрослого человека — две-три чашки кофе в день.
https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kofe-1837440705.html
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общество, см-клиника, здоровье - общество, кофе, здоровье
Общество, СМ-Клиника, Здоровье - Общество, Кофе, Здоровье
03:18 12.12.2022 (обновлено: 10:56 12.12.2022)
 
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе

Врач Михалева рекомендовала не пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкКофе, приготовленный на песке
Кофе, приготовленный на песке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Кофе, приготовленный на песке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка. Об этом рассказала в беседе с агентством "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
По словам эксперта, из-за влияния на сердечный ритм кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением. Также напиток нарушает усвоение лекарств от некоторых болезней, например сахарного диабета. Употребление четырех-пяти чашек напитка в день может вызвать остеопороз.
Приготовление кофе в турке
10 декабря, 00:00Сказано в эфире
Назван оптимальный способ приготовления кофе
Михалева подчеркнула, что норма взрослого человека — две-три чашки кофе в день.
 
ОбществоСМ-КлиникаЗдоровье - ОбществоКофеЗдоровье
 
 
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