https://ria.ru/20221212/klin-1837939735.html

СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками

СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками - РИА Новости, 12.12.2022

СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками

Официальный Вашингтон в лице президента Джо Байдена вбил клин между США и их традиционными союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T01:47

2022-12-12T01:47

2022-12-12T01:47

в мире

сша

джо байден

россия

евросоюз

южная корея

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1d4b08c80e0553fff6fccb8e41a1b1.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный Вашингтон в лице президента Джо Байдена вбил клин между США и их традиционными союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России, пишет в статье для американского издания The National Interest аналитик Кауш Арха.Соединенные Штаты, напоминает автор, некоторое время назад приняли закон о снижении инфляции, который, в том числе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Проект вывал бурю негодования в странах EC, Южной Корее и Японии, так как автопроизводители последних окажутся в крайне невыгодном положении в сравнении с конкурентами из США."Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что "Америка вернулась" и занимается "безжалостной дипломатией", - пишет Арха.Байден и его команда фактически спровоцировали экономическую войну со своими партнерами в разгар противостояния России и Китаю, резюмирует автор.Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.

https://ria.ru/20221119/ssha-1832799408.html

сша

россия

южная корея

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, россия, евросоюз, южная корея, япония