СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками
NI: Байден вбил клин в отношения с союзниками США, приняв закон об инфляции
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный Вашингтон в лице президента Джо Байдена вбил клин между США и их традиционными союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России, пишет в статье для американского издания The National Interest аналитик Кауш Арха.
Соединенные Штаты, напоминает автор, некоторое время назад приняли закон о снижении инфляции, который, в том числе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Проект вывал бурю негодования в странах EC, Южной Корее и Японии, так как автопроизводители последних окажутся в крайне невыгодном положении в сравнении с конкурентами из США.
"Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что "Америка вернулась" и занимается "безжалостной дипломатией", - пишет Арха.
Байден и его команда фактически спровоцировали экономическую войну со своими партнерами в разгар противостояния России и Китаю, резюмирует автор.
Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.