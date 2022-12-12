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СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками - РИА Новости, 12.12.2022
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СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками
СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками - РИА Новости, 12.12.2022
СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками
Официальный Вашингтон в лице президента Джо Байдена вбил клин между США и их традиционными союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:47
2022-12-12T01:47
в мире
сша
джо байден
россия
евросоюз
южная корея
япония
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный Вашингтон в лице президента Джо Байдена вбил клин между США и их традиционными союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России, пишет в статье для американского издания The National Interest аналитик Кауш Арха.Соединенные Штаты, напоминает автор, некоторое время назад приняли закон о снижении инфляции, который, в том числе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Проект вывал бурю негодования в странах EC, Южной Корее и Японии, так как автопроизводители последних окажутся в крайне невыгодном положении в сравнении с конкурентами из США."Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что "Америка вернулась" и занимается "безжалостной дипломатией", - пишет Арха.Байден и его команда фактически спровоцировали экономическую войну со своими партнерами в разгар противостояния России и Китаю, резюмирует автор.Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.
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сша
россия
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в мире, сша, джо байден, россия, евросоюз, южная корея, япония
В мире, США, Джо Байден, Россия, Евросоюз, Южная Корея, Япония
01:47 12.12.2022
 
СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками

NI: Байден вбил клин в отношения с союзниками США, приняв закон об инфляции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный Вашингтон в лице президента Джо Байдена вбил клин между США и их традиционными союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России, пишет в статье для американского издания The National Interest аналитик Кауш Арха.
Соединенные Штаты, напоминает автор, некоторое время назад приняли закон о снижении инфляции, который, в том числе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Проект вывал бурю негодования в странах EC, Южной Корее и Японии, так как автопроизводители последних окажутся в крайне невыгодном положении в сравнении с конкурентами из США.
"Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что "Америка вернулась" и занимается "безжалостной дипломатией", - пишет Арха.
Байден и его команда фактически спровоцировали экономическую войну со своими партнерами в разгар противостояния России и Китаю, резюмирует автор.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 20:18
Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена
Ранее западные журналисты заявили, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства Евросоюза обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.
 
В миреСШАДжо БайденРоссияЕвросоюзЮжная КореяЯпония
 
 
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