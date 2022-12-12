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Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221212/kinoprokat-1837994770.html
Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.12.2022
Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Елки 9" с Федором Добронравовым, вышедший в прошлый уикенд, вновь возглавил прокат за выходные в России и СНГ со сборами 106,3 миллиона рублей по... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:34
2022-12-12T12:34
культура
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фильм "Елки 9" с Федором Добронравовым, вышедший в прошлый уикенд, вновь возглавил прокат за выходные в России и СНГ со сборами 106,3 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.События в новой части франшизы, как и в предыдущих, разворачиваются за считанные часы до наступления Нового года. В проекте представлено несколько новелл, и судьбы их героев переплетаются в канун зимнего праздника.Второй по сборам стала комедия Александра Бабаева "Тайный Санта", заработавшая за выходные 32,8 миллиона рублей. Юрист Светлана Соколова работает в компании Максима с самого основания и столько же времени они терпеть друг друга не могут. Босс давно бы избавился от сотрудницы, но понимает, что найти ей замену не так-то просто. На третьем месте расположился еще один новогодний проект — мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта". Его касса — 32 миллиона рублей. Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. Ей помогут справиться с трудностями верные друзья – барашек Кудряш, страус Красный Клюв и Щелкунчик – заколдованный принц Георг. Четвертое место у норвежского семейного фильма "Приключения Тедди" со сборами в 23,7 миллиона рублей. На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку – плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь. Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.Замыкает рейтинг детективный триллер "Тень: Взять Гордея", который собрал 15,1 миллион рублей. Российская контрразведка пытается поймать шпиона, который проходит по сводкам как "Гордей". Он крадет государственные секреты. На его след выходит молодой агент Вадим.
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новости культуры, кино и сериалы, федор добронравов, россия, москва, снг, что посмотреть , новый год, детектив
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Федор Добронравов, Россия, Москва, СНГ, что посмотреть , Новый год, детектив
12:34 12.12.2022
 
Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные, собрав 106,3 миллиона

© Базелевс Продакшн, Kulik Productions (2022)Кадр из фильма "Елки 9"
Кадр из фильма Елки 9
© Базелевс Продакшн, Kulik Productions (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фильм "Елки 9" с Федором Добронравовым, вышедший в прошлый уикенд, вновь возглавил прокат за выходные в России и СНГ со сборами 106,3 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.
События в новой части франшизы, как и в предыдущих, разворачиваются за считанные часы до наступления Нового года. В проекте представлено несколько новелл, и судьбы их героев переплетаются в канун зимнего праздника.
© КиноФирма (2022)Кадр из фильма "Тайный Санта"
Кадр из фильма Тайный Санта
© КиноФирма (2022)
Кадр из фильма "Тайный Санта"
Второй по сборам стала комедия Александра Бабаева "Тайный Санта", заработавшая за выходные 32,8 миллиона рублей. Юрист Светлана Соколова работает в компании Максима с самого основания и столько же времени они терпеть друг друга не могут. Босс давно бы избавился от сотрудницы, но понимает, что найти ей замену не так-то просто.
На третьем месте расположился еще один новогодний проект — мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта". Его касса — 32 миллиона рублей. Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. Ей помогут справиться с трудностями верные друзья – барашек Кудряш, страус Красный Клюв и Щелкунчик – заколдованный принц Георг.
© Кинокомпания CTB / СТВ (2022)Кадр из мультфильма "Щелкунчик и волшебная флейта"
Кадр из мультфильма Щелкунчик и волшебная флейта
© Кинокомпания CTB / СТВ (2022)
Кадр из мультфильма "Щелкунчик и волшебная флейта"
Четвертое место у норвежского семейного фильма "Приключения Тедди" со сборами в 23,7 миллиона рублей. На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку – плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь. Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.
© Fantefilm (2022)Кадр из фильма "Приключения Тедди"
Кадр из фильма Приключения Тедди
1 из 2
Кадр из фильма "Приключения Тедди"
© Fantefilm (2022)
© LEGIO FELIX (2022)Кадр из фильма "Тень. Взять Гордея"
Кадр из фильма Тень. Взять Гордея
2 из 2
Кадр из фильма "Тень. Взять Гордея"
© LEGIO FELIX (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Приключения Тедди"
© Fantefilm (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Тень. Взять Гордея"
© LEGIO FELIX (2022)
Замыкает рейтинг детективный триллер "Тень: Взять Гордея", который собрал 15,1 миллион рублей. Российская контрразведка пытается поймать шпиона, который проходит по сводкам как "Гордей". Он крадет государственные секреты. На его след выходит молодой агент Вадим.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:50Культура
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КультураНовости культурыКино и сериалыФедор ДобронравовРоссияМоскваСНГчто посмотретьНовый годдетектив
 
 
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