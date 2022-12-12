https://ria.ru/20221212/kinoprokat-1837994770.html

Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 12.12.2022

Фильм "Елки 9" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Елки 9" с Федором Добронравовым, вышедший в прошлый уикенд, вновь возглавил прокат за выходные в России и СНГ со сборами 106,3 миллиона рублей по... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:34

2022-12-12T12:34

2022-12-12T12:34

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фильм "Елки 9" с Федором Добронравовым, вышедший в прошлый уикенд, вновь возглавил прокат за выходные в России и СНГ со сборами 106,3 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.События в новой части франшизы, как и в предыдущих, разворачиваются за считанные часы до наступления Нового года. В проекте представлено несколько новелл, и судьбы их героев переплетаются в канун зимнего праздника.Второй по сборам стала комедия Александра Бабаева "Тайный Санта", заработавшая за выходные 32,8 миллиона рублей. Юрист Светлана Соколова работает в компании Максима с самого основания и столько же времени они терпеть друг друга не могут. Босс давно бы избавился от сотрудницы, но понимает, что найти ей замену не так-то просто. На третьем месте расположился еще один новогодний проект — мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта". Его касса — 32 миллиона рублей. Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. Ей помогут справиться с трудностями верные друзья – барашек Кудряш, страус Красный Клюв и Щелкунчик – заколдованный принц Георг. Четвертое место у норвежского семейного фильма "Приключения Тедди" со сборами в 23,7 миллиона рублей. На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку – плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь. Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.Замыкает рейтинг детективный триллер "Тень: Взять Гордея", который собрал 15,1 миллион рублей. Российская контрразведка пытается поймать шпиона, который проходит по сводкам как "Гордей". Он крадет государственные секреты. На его след выходит молодой агент Вадим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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