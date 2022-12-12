https://ria.ru/20221212/kinofestval-1838120154.html
Фильм Хлебникова "Снегирь" могут отправить в Канны
Фильм Хлебникова "Снегирь" могут отправить в Канны - РИА Новости, 12.12.2022
Фильм Хлебникова "Снегирь" могут отправить в Канны
Фильм российского режиссера Бориса Хлебникова "Снегирь" могут показать на кинофестивале в Каннах, переговоры об участии картины в смотре уже ведутся, сообщил... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:43
2022-12-12T16:43
2022-12-12T16:43
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Фильм российского режиссера Бориса Хлебникова "Снегирь" могут показать на кинофестивале в Каннах, переговоры об участии картины в смотре уже ведутся, сообщил продюсер, глава компании СТВ Сергей Сельянов на итоговой отраслевой конференции "Киноиндустрия в новой реальности".По словам продюсера, "это не связано с содержанием фильма". "Снегиря" он назвал "абсолютно общечеловеческим мощным кино".Выход картины запланирован на 2023 год. В ленте рассказывается о блогерах Никите и Максиме, которые становятся частью экипажа старого сейнера "Снегирь". На долю героев выпадет множество испытаний, которые никак не вяжутся с романтизацией образа жизни морского волка.Борис Хлебников известен по проектам "Аритмия", "Обычная женщина", "Коктебель" и другим.
https://ria.ru/20221212/kino-1838034293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, борис хлебников, сергей сельянов, канны, каннский кинофестиваль, кинофестиваль, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Борис Хлебников, Сергей Сельянов, Канны, Каннский кинофестиваль, кинофестиваль, Кино и сериалы
Фильм Хлебникова "Снегирь" могут отправить в Канны
Сергей Сельянов: фильм Хлебникова "Снегирь" могут отправить на кинофестиваль в Канны
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Фильм российского режиссера Бориса Хлебникова "Снегирь" могут показать на кинофестивале в Каннах, переговоры об участии картины в смотре уже ведутся, сообщил продюсер, глава компании СТВ Сергей Сельянов на итоговой отраслевой конференции "Киноиндустрия в новой реальности".
"Это само по себе чрезвычайно сложно. Но нам европейские продавцы говорят, что даже если лента будет в Каннском кинофестивале, это не повлияет на продажи никак", — сказал он.
По словам продюсера, "это не связано с содержанием фильма". "Снегиря" он назвал "абсолютно общечеловеческим мощным кино".
Выход картины запланирован на 2023 год. В ленте рассказывается о блогерах Никите и Максиме, которые становятся частью экипажа старого сейнера "Снегирь". На долю героев выпадет множество испытаний, которые никак не вяжутся с романтизацией образа жизни морского волка.
Борис Хлебников известен по проектам "Аритмия", "Обычная женщина", "Коктебель" и другим.