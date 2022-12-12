https://ria.ru/20221212/kino-1838034293.html

Минкультуры в этом году резко увеличило финансирование кино

Минкультуры в этом году резко увеличило финансирование кино - РИА Новости, 12.12.2022

Минкультуры в этом году резко увеличило финансирование кино

Более десяти миллиардов рублей было выделено на поддержку новых российских фильмов в 2022 году по линии Минкультуры РФ, сообщила министр культуры Ольга Любимова РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:20

2022-12-12T13:20

2022-12-12T13:20

культура

новости культуры

ольга любимова

россия

красный октябрь

москва

роскино

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более десяти миллиардов рублей было выделено на поддержку новых российских фильмов в 2022 году по линии Минкультуры РФ, сообщила министр культуры Ольга Любимова на итоговой отраслевой конференции "Киноиндустрия в новой реальности"."Финансирование резко увеличилось по всем направлениям", — сказала Любимова.По ее словам, в течение года ведомство вместе с "Роскино" "полностью переориентировалось на другие внешние рынки"."Китай постепенно открывается. Мы очень рассчитываем на этот рынок, будем добиваться присутствия на всех возможных площадках", — добавила она.Министр назвала Латинскую Америку, Вьетнам, Гоа, Дубай, Ближний Восток, Арабские Эмираты "понятными для нас сейчас направлениями, с которыми мы уже начинаем активно работать".

https://ria.ru/20221212/kinoprokat-1837994770.html

россия

красный октябрь

москва

латинская америка

вьетнам

гоа

дубай

ближний восток

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Елена Громова

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