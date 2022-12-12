https://ria.ru/20221212/kino-1838034293.html
Минкультуры в этом году резко увеличило финансирование кино
Минкультуры в этом году резко увеличило финансирование кино - РИА Новости, 12.12.2022
Минкультуры в этом году резко увеличило финансирование кино
Более десяти миллиардов рублей было выделено на поддержку новых российских фильмов в 2022 году по линии Минкультуры РФ, сообщила министр культуры Ольга Любимова РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:20
2022-12-12T13:20
2022-12-12T13:20
культура
новости культуры
ольга любимова
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красный октябрь
москва
роскино
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более десяти миллиардов рублей было выделено на поддержку новых российских фильмов в 2022 году по линии Минкультуры РФ, сообщила министр культуры Ольга Любимова на итоговой отраслевой конференции "Киноиндустрия в новой реальности"."Финансирование резко увеличилось по всем направлениям", — сказала Любимова.По ее словам, в течение года ведомство вместе с "Роскино" "полностью переориентировалось на другие внешние рынки"."Китай постепенно открывается. Мы очень рассчитываем на этот рынок, будем добиваться присутствия на всех возможных площадках", — добавила она.Министр назвала Латинскую Америку, Вьетнам, Гоа, Дубай, Ближний Восток, Арабские Эмираты "понятными для нас сейчас направлениями, с которыми мы уже начинаем активно работать".
https://ria.ru/20221212/kinoprokat-1837994770.html
россия
красный октябрь
москва
латинская америка
вьетнам
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, ольга любимова, россия, красный октябрь, москва, роскино, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы, латинская америка, вьетнам, гоа, дубай, ближний восток
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Красный Октябрь, Москва, Роскино, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Кино и сериалы, Латинская Америка, Вьетнам, Гоа, Дубай, Ближний Восток
Минкультуры в этом году резко увеличило финансирование кино
Министр культуры: более десяти миллиардов рублей было выделено на кино в 2022 году
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более десяти миллиардов рублей было выделено на поддержку новых российских фильмов в 2022 году по линии Минкультуры РФ, сообщила министр культуры Ольга Любимова на итоговой отраслевой конференции "Киноиндустрия в новой реальности".
"Финансирование резко увеличилось по всем направлениям", — сказала Любимова.
По ее словам, в течение года ведомство вместе с "Роскино" "полностью переориентировалось на другие внешние рынки".
"Китай постепенно открывается. Мы очень рассчитываем на этот рынок, будем добиваться присутствия на всех возможных площадках", — добавила она.
Министр назвала Латинскую Америку, Вьетнам, Гоа, Дубай, Ближний Восток, Арабские Эмираты "понятными для нас сейчас направлениями, с которыми мы уже начинаем активно работать".