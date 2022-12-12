17:45 12.12.2022 (обновлено: 17:48 12.12.2022)
Украина подписала с ОЭСР соглашение по восстановлению страны
Шмыгаль: Украина подписала с ОЭСР соглашение по восстановлению страны
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев подписал соглашение о "привилегиях и иммунитетах" с Организацией экономического сотрудничества и развития, которое поможет разработать план восстановления страны.
Ранее генсек ОЭСР Матиас Корманн сообщил, что совет организации принял решение признать Украину потенциальным ее членом. Позже в августе Шмыгаль сообщил, что вскоре в Киеве откроется офис ОЭСР.
"В Париже заключили соглашение, которое официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" Организации экономического сотрудничества и развития. Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, подписанное в понедельник, 12 ноября, соглашение "о привилегиях и иммунитетах" начинает открытие офиса ОЭРС в Киеве. Премьер отметил, что ОЭСР была соисполнителем плана Маршала и теперь помогает в разработке плана восстановления Украины.
"В этом месяце мы также получили описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных областях. Готовы совместно начать ее подготовку, чтобы как можно быстрее присоединиться к "клубу успешных стран". Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению государства как регионального лидера", - подытожил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС.
Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.