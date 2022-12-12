https://ria.ru/20221212/kiev-1838144942.html

Украина подписала с ОЭСР соглашение по восстановлению страны

Украина подписала с ОЭСР соглашение по восстановлению страны - РИА Новости, 12.12.2022

Украина подписала с ОЭСР соглашение по восстановлению страны

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев подписал соглашение о "привилегиях и иммунитетах" с Организацией экономического сотрудничества и развития,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:45

2022-12-12T17:45

2022-12-12T17:48

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев подписал соглашение о "привилегиях и иммунитетах" с Организацией экономического сотрудничества и развития, которое поможет разработать план восстановления страны.Ранее генсек ОЭСР Матиас Корманн сообщил, что совет организации принял решение признать Украину потенциальным ее членом. Позже в августе Шмыгаль сообщил, что вскоре в Киеве откроется офис ОЭСР."В Париже заключили соглашение, которое официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" Организации экономического сотрудничества и развития. Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.По его словам, подписанное в понедельник, 12 ноября, соглашение "о привилегиях и иммунитетах" начинает открытие офиса ОЭРС в Киеве. Премьер отметил, что ОЭСР была соисполнителем плана Маршала и теперь помогает в разработке плана восстановления Украины."В этом месяце мы также получили описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных областях. Готовы совместно начать ее подготовку, чтобы как можно быстрее присоединиться к "клубу успешных стран". Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению государства как регионального лидера", - подытожил он.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС.Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

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в мире, денис шмыгаль, олаф шольц, париж, киев, украина, оэср, евросоюз, g7