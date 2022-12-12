https://ria.ru/20221212/khischenie-1838003291.html
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта - РИА Новости, 12.12.2022
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта
Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Забайкальском крае по факту хищения 57 миллионов рублей при реализации национального проекта "Комплексный план... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:55
2022-12-12T11:55
2022-12-12T11:55
происшествия
россия
забайкальский край
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ЧИТА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Забайкальском крае по факту хищения 57 миллионов рублей при реализации национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным надзорного ведомства, установлено, что Забайкальская дирекция по капитальному строительству дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО "РЖД" при реконструкции станции Хилок в рамках нацпроекта приняла у подрядчика к оплате первичные документы. В них были сведения о фактически невыполненных строительных работах и отсутствующих на объекте материалах на сумму более 57 миллионов рублей."Транспортный прокурор направил в органы следствия материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221209/khischenie-1837407051.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, ржд
Происшествия, Россия, Забайкальский край, РЖД
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения 57 миллионов рублей при реализации нацпроекта