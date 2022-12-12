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В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта - РИА Новости, 12.12.2022
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В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта - РИА Новости, 12.12.2022
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта
Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Забайкальском крае по факту хищения 57 миллионов рублей при реализации национального проекта "Комплексный план... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:55
2022-12-12T11:55
происшествия
россия
забайкальский край
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ЧИТА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Забайкальском крае по факту хищения 57 миллионов рублей при реализации национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным надзорного ведомства, установлено, что Забайкальская дирекция по капитальному строительству дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО "РЖД" при реконструкции станции Хилок в рамках нацпроекта приняла у подрядчика к оплате первичные документы. В них были сведения о фактически невыполненных строительных работах и отсутствующих на объекте материалах на сумму более 57 миллионов рублей."Транспортный прокурор направил в органы следствия материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, забайкальский край, ржд
Происшествия, Россия, Забайкальский край, РЖД
11:55 12.12.2022
 
В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта

В Забайкалье возбудили дело из-за хищения 57 миллионов рублей при реализации нацпроекта

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧИТА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Забайкальском крае по факту хищения 57 миллионов рублей при реализации национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, установлено, что Забайкальская дирекция по капитальному строительству дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО "РЖД" при реконструкции станции Хилок в рамках нацпроекта приняла у подрядчика к оплате первичные документы. В них были сведения о фактически невыполненных строительных работах и отсутствующих на объекте материалах на сумму более 57 миллионов рублей.
"Транспортный прокурор направил в органы следствия материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в ведомстве.
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