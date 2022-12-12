https://ria.ru/20221212/khischenie-1838003291.html

В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта

В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта - РИА Новости, 12.12.2022

В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при реализации нацпроекта

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Забайкальском крае по факту хищения 57 миллионов рублей при реализации национального проекта "Комплексный план... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:55

2022-12-12T11:55

2022-12-12T11:55

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ЧИТА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Забайкальском крае по факту хищения 57 миллионов рублей при реализации национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным надзорного ведомства, установлено, что Забайкальская дирекция по капитальному строительству дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО "РЖД" при реконструкции станции Хилок в рамках нацпроекта приняла у подрядчика к оплате первичные документы. В них были сведения о фактически невыполненных строительных работах и отсутствующих на объекте материалах на сумму более 57 миллионов рублей."Транспортный прокурор направил в органы следствия материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221209/khischenie-1837407051.html

россия

забайкальский край

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Екатерина Зайцева

происшествия, россия, забайкальский край, ржд