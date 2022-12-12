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Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 12.12.2022
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Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество
Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 12.12.2022
Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество
Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии муниципального депутата Кетеван Хараидзе за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:15
2022-12-12T18:54
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии муниципального депутата Кетеван Хараидзе за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Хараидзе виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказали в суде.В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал ее на 700 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности 2 года после освобождения.Прокурор просил приговорить ее к 6 годам колонии, а защита настаивала на оправдании.По версии следствия, Хараидзе вместе с соучастником в мае 2021 года узнала, что между организацией-застройщиком и жильцами дома по улице Фадеева возник конфликт: люди закрыли сквозной проезд специализированной техники и работников организации через жилую зону.Как заявляют правоохранители, соучастники ввели представителей фирмы в заблуждение и за 15 миллионов рублей обещали устроить так, что общее собрание собственников дома примет решение в пользу компании.Через месяц, в июне, соучастник мундепа получил в офисе на улице Краснопролетарской от представителя фирмы 5 миллионов рублей, часть из которых передал слуге народа, а через несколько дней при получении очередной части суммы был пойман с поличным, заявляет следствие.В отношении соучастника Хараидзе уголовное дело выделено в отдельное производство из-за досудебного соглашения о сотрудничестве - то есть он полностью признал вину, что гарантирует ему более мягкий срок. Сейчас его дело также рассматривается судом.
https://ria.ru/20221209/yashin-1837547880.html
https://ria.ru/20221212/oxxxymiron-1838003149.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
16:15 12.12.2022 (обновлено: 18:54 12.12.2022)
 
Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество

Суд в Москве приговорил мундепа Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество

© Фото : пресс-служба Тверского судаМуниципальный депутат Кетеван Хараидзе в Тверском суде
Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в Тверском суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : пресс-служба Тверского суда
Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в Тверском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии муниципального депутата Кетеван Хараидзе за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Хараидзе виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказали в суде.
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В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал ее на 700 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности 2 года после освобождения.
Прокурор просил приговорить ее к 6 годам колонии, а защита настаивала на оправдании.
По версии следствия, Хараидзе вместе с соучастником в мае 2021 года узнала, что между организацией-застройщиком и жильцами дома по улице Фадеева возник конфликт: люди закрыли сквозной проезд специализированной техники и работников организации через жилую зону.
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Как заявляют правоохранители, соучастники ввели представителей фирмы в заблуждение и за 15 миллионов рублей обещали устроить так, что общее собрание собственников дома примет решение в пользу компании.
Через месяц, в июне, соучастник мундепа получил в офисе на улице Краснопролетарской от представителя фирмы 5 миллионов рублей, часть из которых передал слуге народа, а через несколько дней при получении очередной части суммы был пойман с поличным, заявляет следствие.
В отношении соучастника Хараидзе уголовное дело выделено в отдельное производство из-за досудебного соглашения о сотрудничестве - то есть он полностью признал вину, что гарантирует ему более мягкий срок. Сейчас его дело также рассматривается судом.
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