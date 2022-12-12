https://ria.ru/20221212/kharaidze-1838113502.html

Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество

Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 12.12.2022

Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество

Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии муниципального депутата Кетеван Хараидзе за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:15

2022-12-12T16:15

2022-12-12T18:54

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии муниципального депутата Кетеван Хараидзе за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Хараидзе виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы", - сказали в суде.В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал ее на 700 тысяч рублей и запретил занимать руководящие должности 2 года после освобождения.Прокурор просил приговорить ее к 6 годам колонии, а защита настаивала на оправдании.По версии следствия, Хараидзе вместе с соучастником в мае 2021 года узнала, что между организацией-застройщиком и жильцами дома по улице Фадеева возник конфликт: люди закрыли сквозной проезд специализированной техники и работников организации через жилую зону.Как заявляют правоохранители, соучастники ввели представителей фирмы в заблуждение и за 15 миллионов рублей обещали устроить так, что общее собрание собственников дома примет решение в пользу компании.Через месяц, в июне, соучастник мундепа получил в офисе на улице Краснопролетарской от представителя фирмы 5 миллионов рублей, часть из которых передал слуге народа, а через несколько дней при получении очередной части суммы был пойман с поличным, заявляет следствие.В отношении соучастника Хараидзе уголовное дело выделено в отдельное производство из-за досудебного соглашения о сотрудничестве - то есть он полностью признал вину, что гарантирует ему более мягкий срок. Сейчас его дело также рассматривается судом.

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https://ria.ru/20221212/oxxxymiron-1838003149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия