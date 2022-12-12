https://ria.ru/20221212/kazan-1837972930.html

Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды

Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022

Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды

Международный аэропорт "Казань", закрытый с вечера воскресенья до 04.00 понедельника для приема и вылета судов из-за непогоды, работает в штатном режиме,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:13

2022-12-12T11:13

2022-12-12T11:13

туризм

туризм

новости - туризм

казань

аэропорты

туристы

авиакомпании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150552/33/1505523357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc7f9cc6f6af04ba9ae0ba228c469a2e.jpg

КАЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань", закрытый с вечера воскресенья до 04.00 понедельника для приема и вылета судов из-за непогоды, работает в штатном режиме, сообщает воздушная гавань."Международный аэропорт "Казань" открыт на прием и выпуск воздушных судов, взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме", – говорится в сообщении.Отмечается, что с пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами.В воскресенье Приволжская транспортная прокуратура и международный аэропорт "Казань" сообщали, что по причине сложных метеоусловий и в связи с необходимостью обработки самолетов противообледенительной жидкостью перед вылетом в аэропорту было задержано несколько рейсов.Татарская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой вылета. Прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров.В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В республике местами отмечались ледяные дожди, сильный снег, ветер до 22 метров в секунду. Аналогичные явления – метель, ледяной дождь, ветер до 17-22 метров в секунду, гололед – прогнозировались и утром 12 декабря.

https://ria.ru/20221211/prava-1837876564.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, казань, аэропорты, туристы, авиакомпании