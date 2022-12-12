https://ria.ru/20221212/kazan-1837972930.html
Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды
Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды
Международный аэропорт "Казань", закрытый с вечера воскресенья до 04.00 понедельника для приема и вылета судов из-за непогоды, работает в штатном режиме,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:13
2022-12-12T11:13
2022-12-12T11:13
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КАЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань", закрытый с вечера воскресенья до 04.00 понедельника для приема и вылета судов из-за непогоды, работает в штатном режиме, сообщает воздушная гавань."Международный аэропорт "Казань" открыт на прием и выпуск воздушных судов, взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме", – говорится в сообщении.Отмечается, что с пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами.В воскресенье Приволжская транспортная прокуратура и международный аэропорт "Казань" сообщали, что по причине сложных метеоусловий и в связи с необходимостью обработки самолетов противообледенительной жидкостью перед вылетом в аэропорту было задержано несколько рейсов.Татарская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой вылета. Прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров.В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В республике местами отмечались ледяные дожди, сильный снег, ветер до 22 метров в секунду. Аналогичные явления – метель, ледяной дождь, ветер до 17-22 метров в секунду, гололед – прогнозировались и утром 12 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, казань, аэропорты, туристы, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казань, Аэропорты, туристы, авиакомпании
Аэропорт Казани возобновил работу после закрытия из-за непогоды
Международный аэропорт "Казань", закрытый с вечера воскресенья, начал работу
КАЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости.
Международный аэропорт "Казань", закрытый с вечера воскресенья до 04.00 понедельника для приема и вылета судов из-за непогоды, работает в штатном режиме, сообщает
воздушная гавань.
"Международный аэропорт "Казань" открыт на прием и выпуск воздушных судов, взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В воскресенье Приволжская транспортная прокуратура и международный аэропорт "Казань" сообщали, что по причине сложных метеоусловий и в связи с необходимостью обработки самолетов противообледенительной жидкостью перед вылетом в аэропорту было задержано несколько рейсов.
Татарская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой вылета. Прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров.
В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В республике местами отмечались ледяные дожди, сильный снег, ветер до 22 метров в секунду. Аналогичные явления – метель, ледяной дождь, ветер до 17-22 метров в секунду, гололед – прогнозировались и утром 12 декабря.