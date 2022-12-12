https://ria.ru/20221212/kastilo-1838202933.html
Арестованный экс-президент Перу отказался слагать полномочия
Арестованный экс-президент Перу отказался слагать полномочия - РИА Новости, 12.12.2022
Арестованный экс-президент Перу отказался слагать полномочия
В блоге бывшего президента Перу Педро Кастильо, арестованного по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями, опубликовано рукописное письмо, в котором... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:51
2022-12-12T22:51
2022-12-12T22:51
в мире
педро кастильо
альберто фухимори
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837116859_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_2b96e5c1297d4dc60163f273df59fca7.jpg
МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. В блоге бывшего президента Перу Педро Кастильо, арестованного по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями, опубликовано рукописное письмо, в котором политик заявляет об отказе сложить полномочия и призывает народ не признавать результаты планируемых выборов.Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, накануне она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году."Я обращаюсь к вам, чтобы еще раз заявить, что я безоговорочно верен народному и конституционному мандату, которым я обладаю как президент, и я не уйду в отставку или не откажусь от своих высоких и священных функций", - говорится в тексте письма за подписью Кастильо."Сказанное недавно узурпаторшей - не более чем те же сопли и слюни правых путчистов. Поэтому народ не должен попасться на их грязную игру про новые выборы. Хватит издеваться! Учредительное собрание (провести - ред.) сейчас же! Немедленная свобода", - написано от руки в письме на двух блокнотных листах.Учредительное собрание в Перу - съезд народных представителей, который проводился пять раз в XIX и XX веках. В последний раз - в 1992 году, после того как президент Альберто Фухимори распустил сенат и палату депутатов, для принятия новой конституции.
https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837116859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06861c2ff5d2aa0457a0b585d2c16016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, альберто фухимори, перу
В мире, Педро Кастильо, Альберто Фухимори, Перу
Арестованный экс-президент Перу отказался слагать полномочия
Арестованный экс-президент Перу Кастильо отказался слагать полномочия
МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. В блоге бывшего президента Перу Педро Кастильо, арестованного по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями, опубликовано рукописное письмо, в котором политик заявляет об отказе сложить полномочия и призывает народ не признавать результаты планируемых выборов.
Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, накануне она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.
"Я обращаюсь к вам, чтобы еще раз заявить, что я безоговорочно верен народному и конституционному мандату, которым я обладаю как президент, и я не уйду в отставку или не откажусь от своих высоких и священных функций", - говорится в тексте письма за подписью Кастильо.
"Сказанное недавно узурпаторшей - не более чем те же сопли и слюни правых путчистов. Поэтому народ не должен попасться на их грязную игру про новые выборы. Хватит издеваться! Учредительное собрание (провести - ред.) сейчас же! Немедленная свобода", - написано от руки в письме на двух блокнотных листах.
Учредительное собрание в Перу - съезд народных представителей, который проводился пять раз в XIX и XX веках. В последний раз - в 1992 году, после того как президент Альберто Фухимори
распустил сенат и палату депутатов, для принятия новой конституции.