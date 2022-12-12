https://ria.ru/20221212/kastilo-1838202933.html

Арестованный экс-президент Перу отказался слагать полномочия

Арестованный экс-президент Перу отказался слагать полномочия - РИА Новости, 12.12.2022

Арестованный экс-президент Перу отказался слагать полномочия

В блоге бывшего президента Перу Педро Кастильо, арестованного по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями, опубликовано рукописное письмо, в котором... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:51

2022-12-12T22:51

2022-12-12T22:51

в мире

педро кастильо

альберто фухимори

перу

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МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. В блоге бывшего президента Перу Педро Кастильо, арестованного по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями, опубликовано рукописное письмо, в котором политик заявляет об отказе сложить полномочия и призывает народ не признавать результаты планируемых выборов.Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, накануне она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году."Я обращаюсь к вам, чтобы еще раз заявить, что я безоговорочно верен народному и конституционному мандату, которым я обладаю как президент, и я не уйду в отставку или не откажусь от своих высоких и священных функций", - говорится в тексте письма за подписью Кастильо."Сказанное недавно узурпаторшей - не более чем те же сопли и слюни правых путчистов. Поэтому народ не должен попасться на их грязную игру про новые выборы. Хватит издеваться! Учредительное собрание (провести - ред.) сейчас же! Немедленная свобода", - написано от руки в письме на двух блокнотных листах.Учредительное собрание в Перу - съезд народных представителей, который проводился пять раз в XIX и XX веках. В последний раз - в 1992 году, после того как президент Альберто Фухимори распустил сенат и палату депутатов, для принятия новой конституции.

https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, альберто фухимори, перу