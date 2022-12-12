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Почетный караул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве

Почетный караул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 12.12.2022

Почетный караул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве

Постоянный пост почетного караула у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве был установлен 12 декабря 1997 года. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T00:45

2022-12-12T00:45

2022-12-12T00:45

справки

москва

могила неизвестного солдата

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Постоянный пост почетного караула у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве был установлен 12 декабря 1997 года. Впервые пост почетного караула или "Пост № 1" в составе двух часовых был учрежден приказом начальника гарнизона Москвы от 26 января 1924 года у временного деревянного Мавзолея В.И. Ленина, построенного за несколько дней после смерти руководителя первой Советской республики по проекту архитектора Алексея Щусева. Первых часовых на пост к мавзолею поставил разводящий Янош Мейсарош. 27 января 1924 года в 16 часов курсанты Григорий Коблов и Арсений Кашкин встали около гроба Ленина на деревянном помосте на Красной площади. Когда гроб подняли и медленно понесли, они шли рядом с ним, а дойдя до мавзолея, повернулись друг к другу и замерли с винтовками у входа. Часовые почетного караула менялись через каждый час по бою Кремлевских курантов, под второй перезвон. В 1924-1935 годах постоянную вахту на Красной площади несли курсанты Объединенной командной школы имени Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), находившейся в Кремле. С 1935 года почетный караул у Мавзолея В.И. Ленина формировался из солдат специального кремлевского гарнизона. В разное время в его штате значилось различное число караульных – от одного до полутора взводов (порядка 30-50 человек).В 1976 году в воинской части Кремля была создана рота специального караула для целенаправленной и качественной подготовки солдат и сержантов к службе на "Посту № 1", более надежной охраны Мавзолея В.И. Ленина в часы доступа посетителей, а также для улучшения подготовки парадной цепочки для службы на Красной площади. Для подготовки часовых был специально изготовлен деревянный макет портала Мавзолея, у которого солдаты проходили ежедневные тренировки. Караульные были до автоматизма обучены слаженным движениям, сложным ружейным приемам, а также умению проходить от Спасских ворот до "точки" ровно за две минут 35 секунд, делая 210 шагов. Причем эти шаги особые кремлевские: от вытянутого носка до земли на расстоянии 20 сантиметров, движение прямой в колене ноги идет от бедра, при этом и правая, и левая подошва у солдата должны опускаться на одну линию. Этот сложный шаг остался еще с царских времен. Караул у мавзолея сменял разводящий офицер. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей. В разные годы существовала традиция, когда в торжественных случаях рядом с солдатами-кремлевцами становились ветераны части, окончившие Военную школу имени ВЦИК и приезжавшие на традиционные сборы со всех концов страны. Церемониальный пост у Мавзолея В.И. Ленина был снят после событий 3-4 октября 1993 года, когда противостояние президента РФ Бориса Ельцина и Верховного совета привело к вооруженному столкновению. Последнюю смену часовых с поста от Мавзолея В.И. Ленина разводящий сержант увел в 16 часов 6 октября 1993 года. Приказ о прекращении несения караульной службы на этом посту был отдан начальником Главного управления охраны. Через четыре года постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка был установлен у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве.Соответствующий указ был подписан президентом России 8 декабря 1997 года, а часовые были выставлены 12 декабря – в День Конституции России. До этого постоянного поста охраны там не было. Часовые выставлялись лишь на период проведения торжественных и памятных мероприятий, возложения венков. Кроме того, когда был выставлен первый почетный пост, в нем было четыре человека, стоявшие "квадратом" – по углам мемориала. 12 декабря 1997 года в восемь часов утра разводящий вывел на главный пост страны первую смену. Почетный караул становится по одному человеку справа и слева от Вечного огня. Согласно указу, смена караула на посту происходит ежедневно с восьми до 20 часов. В исключительных случаях по решению руководителя Федеральной службы охраны РФ почетный караул может выставляться в другое время. Для почетного караула разработали порядок несения службы и ритуал смены часовых, а также особая церемониальная форма одежды. Кроме того, были соответствующе оборудованы и оснащены необходимыми техническими средствами и коммуникациями посты. На них установили специальные стеклянные строения для защиты от атмосферных осадков. Зимой, чтобы часовые не замерзли, кабинки подогреваются снизу и обдуваются теплым воздухом. Военнослужащие стоят у могилы Неизвестного солдата по часу, после три часа отдыхают, а затем снова на пост. Режим выхода на пост – день через три. Карабины, с которыми караульные заступают на пост, являются макетами, но по закону и уставу специальный караул в случае явной угрозы имеет право применить физическую силу – колоть штыком, защищаться прикладом. Вся площадь поста находится под видеонаблюдением, и любые противоправные действия пресекаются. Но военнослужащие, которые несут службу Почетного караула, никаких действий не предпринимают. Вызов подкрепления ими осуществляется нажатием тревожной кнопки или ударом карабина по земле.В торжественном ритуале смены часовых на могиле Неизвестного солдата впечатляет синхронность действий участников и до совершенства отработанный кремлевский шаг.Расстояние от караульного помещения до Вечного огня многократно выверено до сантиметра. От начала Общенационального мемориала воинской славы, где караул переходит на парадный шаг, до Вечного огня оно составляет ровно 108 шагов. В зимнее время года и в гололедицу шаги караула делаются короче, а самих шагов становится больше. Поэтому сапоги военнослужащему полка шьют индивидуально из двойного слоя кожи. При сильных морозах предусмотрены сапоги с мехом.Для несения службы на посту № 1 военнослужащие Президентского полка проходят специальную подготовку. Для них выстроен макет Могилы Неизвестного Солдата, в точности соответствующий оригиналу. Без многочасового опыта несения учебного караула к настоящему памятнику не допускают ни одного военнослужащего.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, могила неизвестного солдата