https://ria.ru/20221212/kaliningrad-1838032842.html

В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды

В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022

В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды

Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:03

2022-12-12T14:03

2022-12-12T14:03

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КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Двенадцать рейсов задерживается на прилет в данный момент, и столько же на вылет", – сообщили в пресс-службе авиаузла.По данным онлайн-табло "Храброво", проблемы коснулись рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска.Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Калининградской области в ночь на понедельник.

https://ria.ru/20221212/aeroporty-1837968136.html

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Лана Баева

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