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В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221212/kaliningrad-1838032842.html
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды
Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:03
2022-12-12T14:03
туризм
туризм
новости - туризм
калининградская область
калининград
храброво (аэропорт)
туристы
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Двенадцать рейсов задерживается на прилет в данный момент, и столько же на вылет", – сообщили в пресс-службе авиаузла.По данным онлайн-табло "Храброво", проблемы коснулись рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска.Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Калининградской области в ночь на понедельник.
https://ria.ru/20221212/aeroporty-1837968136.html
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туризм, новости - туризм, калининградская область, калининград, храброво (аэропорт), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининградская область, Калининград, Храброво (аэропорт), туристы
14:03 12.12.2022
 
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды

Прибытие и вылет 24 рейсов задерживаются из-за снегопада в калининградском "Храброво"

© РИА Новости / Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Двенадцать рейсов задерживается на прилет в данный момент, и столько же на вылет", – сообщили в пресс-службе авиаузла.
По данным онлайн-табло "Храброво", проблемы коснулись рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска.
Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Калининградской области в ночь на понедельник.
Тренировка по противообледенительной обработке самолета во время специальных учебных мероприятий для служб аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 12:31Туризм
Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКалининградская областьКалининградХраброво (аэропорт)туристы
 
 
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