https://ria.ru/20221212/kaliningrad-1838032842.html
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды
Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:03
2022-12-12T14:03
2022-12-12T14:03
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Двенадцать рейсов задерживается на прилет в данный момент, и столько же на вылет", – сообщили в пресс-службе авиаузла.По данным онлайн-табло "Храброво", проблемы коснулись рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска.Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Калининградской области в ночь на понедельник.
https://ria.ru/20221212/aeroporty-1837968136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, калининградская область, калининград, храброво (аэропорт), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининградская область, Калининград, Храброво (аэропорт), туристы
В Калининграде задерживаются рейсы из-за непогоды
Прибытие и вылет 24 рейсов задерживаются из-за снегопада в калининградском "Храброво"
КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Снегопад в Калининградской области стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту "Храброво", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Двенадцать рейсов задерживается на прилет в данный момент, и столько же на вылет", – сообщили в пресс-службе авиаузла.
По данным онлайн-табло "Храброво", проблемы коснулись рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска.
Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Калининградской области в ночь на понедельник.