https://ria.ru/20221212/iskander-1837945255.html

Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022

Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые наносят удары по объектам военной... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T05:05

2022-12-12T05:05

2022-12-12T09:06

специальная военная операция на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837957664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ef2a0c1770f02764ed3e2cd55699a19.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.На видео показано, как расчет "Искандера" снимает маскировочную сеть с пусковой установки. Установка прибывает на огневую позицию. Пневмодомкратами она выравнивается строго в горизонтальной плоскости.Пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету для точечного удара по цели. По приказу с командного пункта расчет запускает ракеты.Как уточнили в военном ведомстве, в арсенале оперативно-тактического комплекса есть и баллистические ракеты. Они применяются по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники."На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично", - рассказал командир расчета пусковой установки Олег.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/su-25-1837751005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Искандерами" по целям: кадры боевой работы ракетных комплексов РФ "Искандерами" по целям: кадры боевой работы ракетных комплексов РФ 2022-12-12T05:05 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия