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Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/iskander-1837945255.html
Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ
Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые наносят удары по объектам военной... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T05:05
2022-12-12T09:06
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.На видео показано, как расчет "Искандера" снимает маскировочную сеть с пусковой установки. Установка прибывает на огневую позицию. Пневмодомкратами она выравнивается строго в горизонтальной плоскости.Пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету для точечного удара по цели. По приказу с командного пункта расчет запускает ракеты.Как уточнили в военном ведомстве, в арсенале оперативно-тактического комплекса есть и баллистические ракеты. Они применяются по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники."На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично", - рассказал командир расчета пусковой установки Олег.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
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"Искандерами" по целям: кадры боевой работы ракетных комплексов РФ
"Искандерами" по целям: кадры боевой работы ракетных комплексов РФ
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
05:05 12.12.2022 (обновлено: 09:06 12.12.2022)
 
Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по объектам украинских войск в зоне СВО

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.
На видео показано, как расчет "Искандера" снимает маскировочную сеть с пусковой установки. Установка прибывает на огневую позицию. Пневмодомкратами она выравнивается строго в горизонтальной плоскости.
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Пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету для точечного удара по цели. По приказу с командного пункта расчет запускает ракеты.
Как уточнили в военном ведомстве, в арсенале оперативно-тактического комплекса есть и баллистические ракеты. Они применяются по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.
"На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично", - рассказал командир расчета пусковой установки Олег.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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