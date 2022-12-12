https://ria.ru/20221212/iran-1838016091.html

МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева

МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева - РИА Новости, 12.12.2022

МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева

Сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере не направлено против какого-либо третьего государства, в частности против Киева, заявил официальный... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:24

2022-12-12T12:24

2022-12-12T12:24

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере не направлено против какого-либо третьего государства, в частности против Киева, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Кананни в ходе пресс-конференции в понедельник."Сотрудничество между Ираном и Россией основано на общих интересах, оборонное сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей страны", - приводит слова Канаани агентство Fars.Он еще раз подчеркнул, что Тегеран не является стороной украинского конфликта и не участвует в военных действиях."Решение этого кризиса - политический диалог, который необходим для установления мира и прекращения войны. Мы много раз говорили, что не предоставляли ни оружия, ни военной помощи ни одной из сторон в этом конфликте", - добавил иранский дипломат.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838000845.html

https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837328605.html

иран

тегеран (город)

россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, тегеран (город), россия, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий песков, украина, киев, евросоюз