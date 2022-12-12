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МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева - РИА Новости, 12.12.2022
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МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева
МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева - РИА Новости, 12.12.2022
МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева
Сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере не направлено против какого-либо третьего государства, в частности против Киева, заявил официальный... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:24
2022-12-12T12:24
в мире
иран
тегеран (город)
россия
хосейн амир абдоллахиан
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере не направлено против какого-либо третьего государства, в частности против Киева, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Кананни в ходе пресс-конференции в понедельник."Сотрудничество между Ираном и Россией основано на общих интересах, оборонное сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей страны", - приводит слова Канаани агентство Fars.Он еще раз подчеркнул, что Тегеран не является стороной украинского конфликта и не участвует в военных действиях."Решение этого кризиса - политический диалог, который необходим для установления мира и прекращения войны. Мы много раз говорили, что не предоставляли ни оружия, ни военной помощи ни одной из сторон в этом конфликте", - добавил иранский дипломат.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838000845.html
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иран
тегеран (город)
россия
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в мире, иран, тегеран (город), россия, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий песков, украина, киев, евросоюз
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Дмитрий Песков, Украина, Киев, Евросоюз
12:24 12.12.2022
 
МИД Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева

МИД Ирана: военное сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против третьих стран

© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 Соколиная охота в провинции Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Минобороны России
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр – 2022 "Соколиная охота" в провинции Исфахан, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере не направлено против какого-либо третьего государства, в частности против Киева, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Кананни в ходе пресс-конференции в понедельник.
"Сотрудничество между Ираном и Россией основано на общих интересах, оборонное сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей страны", - приводит слова Канаани агентство Fars.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:46
Иран введет ответные санкции против европейских стран в понедельник
Он еще раз подчеркнул, что Тегеран не является стороной украинского конфликта и не участвует в военных действиях.
"Решение этого кризиса - политический диалог, который необходим для установления мира и прекращения войны. Мы много раз говорили, что не предоставляли ни оружия, ни военной помощи ни одной из сторон в этом конфликте", - добавил иранский дипломат.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:49
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ
 
В миреИранТегеран (город)РоссияХосейн Амир АбдоллахианДмитрий ПесковУкраинаКиевЕвросоюз
 
 
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