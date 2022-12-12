Власти Одесской области засекретят информацию о восстановлении света
Администрация Одесской области: информация о восстановлении света будет засекречена
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти в Одесской области приняли решение не обнародовать информацию о сроках восстановления электроснабжения, чтобы "избежать подсказок" и "повторных ударов" по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко.
Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. Украинская энергетическая компания ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций.
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"Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых, поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограничено. Прошу отнестись к этому с пониманием и доверять нам. Ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - сказал Марченко в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.