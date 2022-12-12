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Власти Одесской области засекретят информацию о восстановлении света - РИА Новости, 12.12.2022
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https://ria.ru/20221212/informatsiya-1838207603.html
Власти Одесской области засекретят информацию о восстановлении света
Власти Одесской области засекретят информацию о восстановлении света - РИА Новости, 12.12.2022
Власти Одесской области засекретят информацию о восстановлении света
Власти в Одесской области приняли решение не обнародовать информацию о сроках восстановления электроснабжения, чтобы "избежать подсказок" и "повторных ударов"... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:51
2022-12-12T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
одесская область
украина
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти в Одесской области приняли решение не обнародовать информацию о сроках восстановления электроснабжения, чтобы "избежать подсказок" и "повторных ударов" по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко.Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. Украинская энергетическая компания ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций."Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых, поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограничено. Прошу отнестись к этому с пониманием и доверять нам. Ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - сказал Марченко в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, денис шмыгаль, одесская область, украина, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Одесская область, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
23:51 12.12.2022
 
Власти Одесской области засекретят информацию о восстановлении света

Администрация Одесской области: информация о восстановлении света будет засекречена

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти в Одесской области приняли решение не обнародовать информацию о сроках восстановления электроснабжения, чтобы "избежать подсказок" и "повторных ударов" по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко.
Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. Украинская энергетическая компания ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций.
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"Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых, поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограничено. Прошу отнестись к этому с пониманием и доверять нам. Ведь когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", - сказал Марченко в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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