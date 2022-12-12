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В Японии выбрали иероглиф года - РИА Новости, 12.12.2022
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В Японии выбрали иероглиф года
В Японии выбрали иероглиф года - РИА Новости, 12.12.2022
В Японии выбрали иероглиф года
В Японии символом уходящего года стал иероглиф "битва" — таковы итоги конкурса, ежегодно проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:28
2022-12-12T10:48
в мире
япония
токио
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ТОКИО, 12 дек — РИА Новости. В Японии символом уходящего года стал иероглиф "битва" — таковы итоги конкурса, ежегодно проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Трансляция из буддистского храма Киемидзу велась на сайтах японских СМИ.Иероглиф года определяют голосованием среди тех, кто откликается на призыв ассоциации. Отправить открытку с иероглифом-кандидатом можно из любого почтового отделения. Значение символа года держат в строжайшем секрете до момента объявления, и, чтобы избежать утечки, о нем знают только некоторые сотрудники ассоциации.Во время сегодняшней трансляции настоятель храма Киемидзу начертил иероглиф "битва" на специальной бумаге "васи" размером 1,5 на 1,3 метра. Для написания иероглифа используется кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанная в префектуре Хиросима исключительно из хвоста белой лошади, и тушь, специально привезенная из префектуры Нара.Организаторы объяснили выбор символа тем, что в этом году было много разнообразных битв в хорошем и плохом смысле: продолжающаяся борьба с коронавирусом, битвы на бейсбольных полях, борьба японской сборной за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, события на Украине. Всего ассоциация получила более 220 тысяч открыток, иероглиф "битва" набрал более 18 тысяч голосов.В прошлом году иероглифом года стало "золото" — после побед японской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.В 2020-м символом выбрали иероглиф "скученность, теснота" — в первый год пандемии главным трендом в Японии стал призыв избегать тесного пространства и большого скопления людей в одном месте. В 2019-м это был "рэй" — первый иероглиф новой эры правления императора Нарухито "рэйва", которая началась с его восшествия на престол. В 2018-м символом года признали "бедствие" — из-за множества землетрясений и наводнений, а в 2017-м — "север", из-за резко возросшей напряженности на Корейском полуострове и серии пусков ракет с территории КНДР.
https://ria.ru/20221205/slovar-1836322686.html
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в мире, япония, токио
В мире, Япония, Токио
09:28 12.12.2022 (обновлено: 10:48 12.12.2022)
 
В Японии выбрали иероглиф года

Иероглиф "битва" стал символом уходящего года в Японии

© AP Photo / Shizuo KambayashiПрохожий идет по улице в Токио
Прохожий идет по улице в Токио - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Прохожий идет по улице в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 12 дек — РИА Новости. В Японии символом уходящего года стал иероглиф "битва" — таковы итоги конкурса, ежегодно проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Трансляция из буддистского храма Киемидзу велась на сайтах японских СМИ.
Иероглиф года определяют голосованием среди тех, кто откликается на призыв ассоциации. Отправить открытку с иероглифом-кандидатом можно из любого почтового отделения. Значение символа года держат в строжайшем секрете до момента объявления, и, чтобы избежать утечки, о нем знают только некоторые сотрудники ассоциации.
Во время сегодняшней трансляции настоятель храма Киемидзу начертил иероглиф "битва" на специальной бумаге "васи" размером 1,5 на 1,3 метра. Для написания иероглифа используется кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанная в префектуре Хиросима исключительно из хвоста белой лошади, и тушь, специально привезенная из префектуры Нара.
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Организаторы объяснили выбор символа тем, что в этом году было много разнообразных битв в хорошем и плохом смысле: продолжающаяся борьба с коронавирусом, битвы на бейсбольных полях, борьба японской сборной за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, события на Украине. Всего ассоциация получила более 220 тысяч открыток, иероглиф "битва" набрал более 18 тысяч голосов.
В прошлом году иероглифом года стало "золото" — после побед японской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
В 2020-м символом выбрали иероглиф "скученность, теснота" — в первый год пандемии главным трендом в Японии стал призыв избегать тесного пространства и большого скопления людей в одном месте. В 2019-м это был "рэй" — первый иероглиф новой эры правления императора Нарухито "рэйва", которая началась с его восшествия на престол. В 2018-м символом года признали "бедствие" — из-за множества землетрясений и наводнений, а в 2017-м — "север", из-за резко возросшей напряженности на Корейском полуострове и серии пусков ракет с территории КНДР.
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