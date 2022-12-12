https://ria.ru/20221212/gumenyuk-1837960764.html

Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка

Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 12.12.2022

Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка

Прокурор попросил суд назначить 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении многомиллионных... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:22

2022-12-12T09:22

2022-12-12T09:34

происшествия

владивосток

олег гуменюк (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении многомиллионных взяток, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.По версии следствия, до вступления в должность мэра, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", Гуменюк получил от директора нескольких стройфирм взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей.Также, как сообщает СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", "за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг". Вину бывший глава города отрицает. Он находится под стражей."Государственный обвинитель попросила назначить ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 150 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, также прокурор просит запретить Гуменюку 12 лет после выхода из колонии занимать начальствующие должности в государственной власти и местном самоуправлении.По уголовному делу арестованы активы Гуменюка более чем на 35 миллионов рублей, в том числе недвижимость, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson и наличность.

https://ria.ru/20221129/vzyatki-1834913635.html

https://ria.ru/20221202/makhinatsii-1835770118.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик)