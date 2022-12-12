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Greenpeace подала в суд на правительство Британии - РИА Новости, 12.12.2022
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Greenpeace подала в суд на правительство Британии
Greenpeace подала в суд на правительство Британии - РИА Новости, 12.12.2022
Greenpeace подала в суд на правительство Британии
Природоохранная организация Greenpeace запустила юридическую процедуру в отношении правительства Великобритании, чтобы остановить выдачу более 100 новых... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:12
2022-12-12T12:12
в мире
лиз трасс
риши сунак
великобритания
greenpeace
северное море
нефть
природный газ
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Природоохранная организация Greenpeace запустила юридическую процедуру в отношении правительства Великобритании, чтобы остановить выдачу более 100 новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, сообщает газета Financial Times.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. После прихода к власти Лиз Трасс заявила об отмене моратория на добычу сланцевого газа методом фрекинга и намерении выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.Как сообщает издание, Greenpeace обратилась в Высокий суд Великобритании с просьбой о судебном пересмотре принятого британским правительством решения о выдаче новых лицензий. В сообщении отмечается, что две организации по защите климата Friends of the Earth и Uplift также направили письмо британскому министру энергетики Гранту Шаппсу с призывом отменить "незаконное" решение, принятое его предшественником Джейкобом Рис-Моггом. Британское правительство отказалось комментировать информацию о запущенной юридической процедуре, но подчеркнуло важность поддержания энергетической безопасности путем наращивания поставок собственной энергии, пишет газета.В конце октября, в первый раз выступая перед парламентом в качестве нового премьер-министра Великобритании, Риши Сунак заявил, что придерживается обещаний в манифесте Консервативной партии 2019 года, согласно которому добыча газа методом фрекинга была запрещена, однако после этих слов британское правительство никаких конкретных шагов для отмены решения Трасс не принимало.
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
великобритания
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в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, greenpeace, северное море, нефть, природный газ, экология
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Greenpeace, Северное море, Нефть, Природный газ, Экология
12:12 12.12.2022
 
Greenpeace подала в суд на правительство Британии

Greenpeace подала в суд на правительство Британии из-за лицензий на разведку нефти и газа

CC BY-SA 2.0 / Howard Lake / Логотип Greenpeace
Логотип Greenpeace - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Howard Lake /
Логотип Greenpeace. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Природоохранная организация Greenpeace запустила юридическую процедуру в отношении правительства Великобритании, чтобы остановить выдачу более 100 новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, сообщает газета Financial Times.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. После прихода к власти Лиз Трасс заявила об отмене моратория на добычу сланцевого газа методом фрекинга и намерении выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
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Как сообщает издание, Greenpeace обратилась в Высокий суд Великобритании с просьбой о судебном пересмотре принятого британским правительством решения о выдаче новых лицензий. В сообщении отмечается, что две организации по защите климата Friends of the Earth и Uplift также направили письмо британскому министру энергетики Гранту Шаппсу с призывом отменить "незаконное" решение, принятое его предшественником Джейкобом Рис-Моггом. Британское правительство отказалось комментировать информацию о запущенной юридической процедуре, но подчеркнуло важность поддержания энергетической безопасности путем наращивания поставок собственной энергии, пишет газета.
В конце октября, в первый раз выступая перед парламентом в качестве нового премьер-министра Великобритании, Риши Сунак заявил, что придерживается обещаний в манифесте Консервативной партии 2019 года, согласно которому добыча газа методом фрекинга была запрещена, однако после этих слов британское правительство никаких конкретных шагов для отмены решения Трасс не принимало.
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В миреЛиз ТрассРиши СунакВеликобританияGreenpeaceСеверное мореНефтьПриродный газЭкология
 
 
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