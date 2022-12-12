Greenpeace подала в суд на правительство Британии
Greenpeace подала в суд на правительство Британии из-за лицензий на разведку нефти и газа
Логотип Greenpeace. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Природоохранная организация Greenpeace запустила юридическую процедуру в отношении правительства Великобритании, чтобы остановить выдачу более 100 новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море, сообщает газета Financial Times.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. После прихода к власти Лиз Трасс заявила об отмене моратория на добычу сланцевого газа методом фрекинга и намерении выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
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Как сообщает издание, Greenpeace обратилась в Высокий суд Великобритании с просьбой о судебном пересмотре принятого британским правительством решения о выдаче новых лицензий. В сообщении отмечается, что две организации по защите климата Friends of the Earth и Uplift также направили письмо британскому министру энергетики Гранту Шаппсу с призывом отменить "незаконное" решение, принятое его предшественником Джейкобом Рис-Моггом. Британское правительство отказалось комментировать информацию о запущенной юридической процедуре, но подчеркнуло важность поддержания энергетической безопасности путем наращивания поставок собственной энергии, пишет газета.
В конце октября, в первый раз выступая перед парламентом в качестве нового премьер-министра Великобритании, Риши Сунак заявил, что придерживается обещаний в манифесте Консервативной партии 2019 года, согласно которому добыча газа методом фрекинга была запрещена, однако после этих слов британское правительство никаких конкретных шагов для отмены решения Трасс не принимало.