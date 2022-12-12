https://ria.ru/20221212/gorlovka-1838199188.html

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 12.12.2022

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:08

2022-12-12T22:08

2022-12-12T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецк

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол