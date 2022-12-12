https://ria.ru/20221212/gorlovka-1838199188.html
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 12.12.2022
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:08
2022-12-12T22:08
2022-12-12T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города ВСУ погиб мирный житель, еще один ранен