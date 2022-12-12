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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/gorlovka-1837954410.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 12.12.2022
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу
Минувшей ночью ВСУ обстреляли Горловку, повреждено здание школы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:30
2022-12-12T09:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли Горловку, повреждено здание школы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Украинские войска в 01:05 и 01:40 выпустили по городу в общей сложности девять снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
08:30 12.12.2022 (обновлено: 09:03 12.12.2022)
 
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания школы № 48 при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли Горловку, повреждено здание школы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

"По уточненным данным, вследствие ночного обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов повреждено здание школы № 48 по улице Стожка, 53", — говорится в публикации.

Украинские войска в 01:05 и 01:40 выпустили по городу в общей сложности девять снарядов калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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