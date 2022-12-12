https://ria.ru/20221212/gorlovka-1837954410.html

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 12.12.2022

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу

Минувшей ночью ВСУ обстреляли Горловку, повреждено здание школы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:30

2022-12-12T08:30

2022-12-12T09:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли Горловку, повреждено здание школы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Украинские войска в 01:05 и 01:40 выпустили по городу в общей сложности девять снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины