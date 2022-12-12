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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу - РИА Новости, 12.12.2022
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу
Минувшей ночью ВСУ обстреляли Горловку, повреждено здание школы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:30
2022-12-12T08:30
2022-12-12T09:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли Горловку, повреждено здание школы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Украинские войска в 01:05 и 01:40 выпустили по городу в общей сложности девять снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
08:30 12.12.2022 (обновлено: 09:03 12.12.2022)
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредило школу
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания школы № 48 при обстреле со стороны ВСУ