https://ria.ru/20221212/gorlovka-1837945728.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Горловку, применив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T05:58

2022-12-12T05:58

2022-12-12T05:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8171ec259899fbcb41ba2941c404ac01.jpg

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Горловку, применив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Никитовский район Горловки подвергся обстрелу в 1.05, по нему было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. В 1.40 четыре снаряда того же калибра было выпущено по поселку шахты имени Гагарина, говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221211/obstrel-1837924556.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол