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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/gorlovka-1837945728.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Горловку, применив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T05:58
2022-12-12T05:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Горловку, применив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Никитовский район Горловки подвергся обстрелу в 1.05, по нему было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. В 1.40 четыре снаряда того же калибра было выпущено по поселку шахты имени Гагарина, говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837924556.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
05:58 12.12.2022 (обновлено: 05:59 12.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Горловку, применив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Никитовский район Горловки подвергся обстрелу в 1.05, по нему было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. В 1.40 четыре снаряда того же калибра было выпущено по поселку шахты имени Гагарина, говорится в сообщении.
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 22:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтирол
 
 
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