https://ria.ru/20221212/globus-1838162934.html

Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус"

Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус" - РИА Новости, 12.12.2022

Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус"

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала номинантов на "Золотой глобус", сообщается на сайте премии. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:18

2022-12-12T19:18

2022-12-12T19:18

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала номинантов на "Золотой глобус", сообщается на сайте премии.Победителей будут выбирать в 27 категориях. В каждой пять претендентов на приз. Восемь номинаций собрал и стал лидером по их числу — новый фильм Мартина Макдонаха "Банши Инишерина" с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях. За ним с шестью упоминаниями следует артхаусная комедия "Все везде и сразу". В пяти категориях указаны фильмы "Вавилон" и "Фабельманы".В номинации "Лучший фильм — драма" представлены "Аватар: Путь воды", "Элвис", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган: Мэверик". На звание лучшей актрисы в драме претендуют Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Ана де Армас ("Блондинка"), Мишель Уильямс ("Фабельманы"). Лучшего актера в драматическом фильме выберут между Остином Батлером ("Элвис"), Бренданом Фрэйзером ("Кит"), Хью Джекманом ("Сын"), Биллом Найи ("Жить") и Джереми Поупом ("Проверка"). В категории "Лучший фильм — комедия или мюзикл" заявлены "Вавилон", "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали". На приз за работу в комедии или мюзикле претендуют актрисы Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову"), Мишель Йео ("Все везде и сразу"). В аналогичной мужской номинации значатся Диего Калва ("Вавилон"), Дэниел Крейг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Адам Драйвер ("Белый шум"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина") и Рэйф Файнс ("Меню"). Среди претендентов на приз в категории "Лучший режиссер" — Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").Полный список номинантов опубликован на сайте премии. Лауреатов назовут 10 января 2023 года.

https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html

https://ria.ru/20221209/berlinale-1837525144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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