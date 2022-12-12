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Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус" - РИА Новости, 12.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221212/globus-1838162934.html
Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус"
Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус" - РИА Новости, 12.12.2022
Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус"
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала номинантов на "Золотой глобус", сообщается на сайте премии. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:18
2022-12-12T19:18
культура
новости культуры
кино и сериалы
золотой глобус
мартин макдонах
кейт бланшетт
колин фаррелл
дэниел крейг
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала номинантов на "Золотой глобус", сообщается на сайте премии.Победителей будут выбирать в 27 категориях. В каждой пять претендентов на приз. Восемь номинаций собрал и стал лидером по их числу — новый фильм Мартина Макдонаха "Банши Инишерина" с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях. За ним с шестью упоминаниями следует артхаусная комедия "Все везде и сразу". В пяти категориях указаны фильмы "Вавилон" и "Фабельманы".В номинации "Лучший фильм — драма" представлены "Аватар: Путь воды", "Элвис", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган: Мэверик". На звание лучшей актрисы в драме претендуют Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Ана де Армас ("Блондинка"), Мишель Уильямс ("Фабельманы"). Лучшего актера в драматическом фильме выберут между Остином Батлером ("Элвис"), Бренданом Фрэйзером ("Кит"), Хью Джекманом ("Сын"), Биллом Найи ("Жить") и Джереми Поупом ("Проверка"). В категории "Лучший фильм — комедия или мюзикл" заявлены "Вавилон", "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали". На приз за работу в комедии или мюзикле претендуют актрисы Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову"), Мишель Йео ("Все везде и сразу"). В аналогичной мужской номинации значатся Диего Калва ("Вавилон"), Дэниел Крейг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Адам Драйвер ("Белый шум"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина") и Рэйф Файнс ("Меню"). Среди претендентов на приз в категории "Лучший режиссер" — Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").Полный список номинантов опубликован на сайте премии. Лауреатов назовут 10 января 2023 года.
https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, золотой глобус, мартин макдонах, кейт бланшетт, колин фаррелл, дэниел крейг, марго робби, рэйф файнс, джеймс кэмерон, баз лурман (марк лурман), стивен спилберг
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Золотой глобус, Мартин Макдонах, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Дэниел Крейг, Марго Робби, Рэйф Файнс, Джеймс Кэмерон, Баз Лурман (Марк Лурман), Стивен Спилберг
19:18 12.12.2022
 
Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус"

Фильм Мартина Макдонаха "Банши Инишерина" лидирует по числу номинаций на "Золотой глобус"

© Фото : GOLDEN GLOBE(S)Американская премия "Золотой глобус"
Американская премия Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала номинантов на "Золотой глобус", сообщается на сайте премии.
Победителей будут выбирать в 27 категориях. В каждой пять претендентов на приз. Восемь номинаций собрал и стал лидером по их числу — новый фильм Мартина Макдонаха "Банши Инишерина" с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях. За ним с шестью упоминаниями следует артхаусная комедия "Все везде и сразу". В пяти категориях указаны фильмы "Вавилон" и "Фабельманы".
В номинации "Лучший фильм — драма" представлены "Аватар: Путь воды", "Элвис", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган: Мэверик".
На звание лучшей актрисы в драме претендуют Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Ана де Армас ("Блондинка"), Мишель Уильямс ("Фабельманы").
Лучшего актера в драматическом фильме выберут между Остином Батлером ("Элвис"), Бренданом Фрэйзером ("Кит"), Хью Джекманом ("Сын"), Биллом Найи ("Жить") и Джереми Поупом ("Проверка").
В категории "Лучший фильм — комедия или мюзикл" заявлены "Вавилон", "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".
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На приз за работу в комедии или мюзикле претендуют актрисы Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову"), Мишель Йео ("Все везде и сразу").
В аналогичной мужской номинации значатся Диего Калва ("Вавилон"), Дэниел Крейг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Адам Драйвер ("Белый шум"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина") и Рэйф Файнс ("Меню").
Среди претендентов на приз в категории "Лучший режиссер" — Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин Макдонах ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").
Полный список номинантов опубликован на сайте премии.
Лауреатов назовут 10 января 2023 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗолотой глобусМартин МакдонахКейт БланшеттКолин ФарреллДэниел КрейгМарго РоббиРэйф ФайнсДжеймс КэмеронБаз Лурман (Марк Лурман)Стивен Спилберг
 
 
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