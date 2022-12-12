https://ria.ru/20221212/gaz-1838128069.html

В Германии призвали потребителей газа экономить, чтобы продержаться зимой

В Германии призвали потребителей газа экономить, чтобы продержаться зимой - РИА Новости, 12.12.2022

В Германии призвали потребителей газа экономить, чтобы продержаться зимой

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал немецких потребителей газа не снижать своих усилий по экономии газа, несмотря на... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:48

2022-12-12T16:48

2022-12-12T16:48

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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал немецких потребителей газа не снижать своих усилий по экономии газа, несмотря на похолодание, это необходимо, чтобы продержаться всю зиму.Ранее регулятор сообщал, что потребители в стране должны снизить потребление газа на 20% или более в сравнении с обычными показателем расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя в стране зимой."В настоящее время общая экономия (газа - ред.) составляет всего 13%. Если это останется исключением, нам пока не стоит беспокоиться. Но в ближайшие несколько дней сохранится холодная погода. Вот почему важно не ослаблять усилия по экономии и продержаться всю зиму", - сказал Мюллер в интервью немецкому изданию Тagesspiegel.По его словам, в настоящий момент уровень заполненности газохранилищ рекордно высок. "У нас уровень достигает 95%. Мы измеряем его каждый день. В начале февраля хранилища все еще должны быть заполнены на 40%... При температуре минус десять градусов расход газа возрастает. Это риск, особенно если такое похолодание продлится дольше. И мы видим, что некоторые наши соседи уже начинают отбирать из своих хранилищ больше газа, чем Германия", - добавил глава агентства.Он также указал на то, что те жители ФРГ, которые потребляют больше, вынуждены будут считаться со значительно более высокими расходами. И в то же время другим в этой связи придется экономить еще больше, чтобы все смогли хорошо пережить зиму.Новая неделя в Германии началась с похолодания. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), полярный холодный воздух, пришедший в Германию, стал причиной холодной погоды, которая сохранится на предстоящей неделе. В понедельник утром столбик термометра опускался в различных частях страны до минус пяти - минус шести градусов.

https://ria.ru/20221212/gaz-1838068060.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, в мире, германия