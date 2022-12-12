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СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ - РИА Новости, 12.12.2022
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СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ
СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ - РИА Новости, 12.12.2022
СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ
Германия и другие страны-участницы Евросоюза продолжают покупать у России сжиженный природный газ, сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T00:42
2022-12-12T02:22
владимир путин
алексей миллер
россия
германия
бельгия
газпром
природный газ
евросоюз
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Германия и другие страны-участницы Евросоюза продолжают покупать у России сжиженный природный газ, сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.Газ, как уточняется, из России прибывает в Бельгию, после чего его транспортируют в ФРГ. Объем поставок равняется около пяти миллиардов кубометров в год, что составляет пять-шесть процентов от всей потребности Германии в газе.В целом, согласно данным энергокомпании ICIS, на сегодняшний день 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России. При этом его странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия.Ранее стало известно, что группа из 12 государств, куда входят в том числе Бельгия, Греция, Италия и Польша потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение экспорта.
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владимир путин, алексей миллер, россия, германия, бельгия, газпром, природный газ, евросоюз, в мире
Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Германия, Бельгия, Газпром, Природный газ, Евросоюз, В мире
00:42 12.12.2022 (обновлено: 02:22 12.12.2022)
 
СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ

ZDF: ФРГ и другие страны ЕС продолжают закупать у России СПГ через Бельгию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Германия и другие страны-участницы Евросоюза продолжают покупать у России сжиженный природный газ, сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
Газ, как уточняется, из России прибывает в Бельгию, после чего его транспортируют в ФРГ. Объем поставок равняется около пяти миллиардов кубометров в год, что составляет пять-шесть процентов от всей потребности Германии в газе.
В целом, согласно данным энергокомпании ICIS, на сегодняшний день 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России. При этом его странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия.
Ранее стало известно, что группа из 12 государств, куда входят в том числе Бельгия, Греция, Италия и Польша потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение экспорта.
 
Владимир ПутинАлексей МиллерРоссияГерманияБельгияГазпромПриродный газЕвросоюзВ мире
 
 
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