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В Евросоюзе согласовали увеличение фонда для поставок оружия Украине - РИА Новости, 12.12.2022
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В Евросоюзе согласовали увеличение фонда для поставок оружия Украине
В Евросоюзе согласовали увеличение фонда для поставок оружия Украине - РИА Новости, 12.12.2022
В Евросоюзе согласовали увеличение фонда для поставок оружия Украине
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе согласовали увеличение на 2 миллиарда евро финансирования Фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются военные... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:07
2022-12-12T16:25
украина
евросоюз
в мире
оружие
европа
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе согласовали увеличение на 2 миллиарда евро финансирования Фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются военные поставки на Украину, следует из опубликованного заявления Совета ЕС."Совет ЕС достиг политического согласия по обеспечению устойчивости Европейского фонда мира. В частности, принято решение об увеличении общего финансового потолка на два миллиарда евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе", - говорится в документе."Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - указывается в документе.Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Как сообщал в ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, из этого фонда уже была потрачена сумма в 3,1 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда – на военную помощь Украине. Боррель выступал за увеличение финансирования фонда на период до 2027 года, при этом суммы возможного увеличения в СМИ назывались разные – от 2 до 5 миллиардов евро допфинансирования.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221212/polsha-1837995882.html
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украина, евросоюз, в мире, оружие, европа
Украина, Евросоюз, В мире, Оружие, Европа
16:07 12.12.2022 (обновлено: 16:25 12.12.2022)
 
В Евросоюзе согласовали увеличение фонда для поставок оружия Украине

Главы МИД ЕС согласовали увеличение на два миллиарда евро фонда для поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе согласовали увеличение на 2 миллиарда евро финансирования Фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются военные поставки на Украину, следует из опубликованного заявления Совета ЕС.
"Совет ЕС достиг политического согласия по обеспечению устойчивости Европейского фонда мира. В частности, принято решение об увеличении общего финансового потолка на два миллиарда евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе", - говорится в документе.
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"Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - указывается в документе.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Как сообщал в ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, из этого фонда уже была потрачена сумма в 3,1 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда – на военную помощь Украине. Боррель выступал за увеличение финансирования фонда на период до 2027 года, при этом суммы возможного увеличения в СМИ назывались разные – от 2 до 5 миллиардов евро допфинансирования.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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