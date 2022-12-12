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"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор
"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.12.2022
"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор
Бургер "Биг Хит" - аналог "Биг Мака", который был в меню у McDonald's, - появится в сети "Вкусно - и точка" в феврале 2023 года, заявил гендиректор сети Олег... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:46
2022-12-12T12:46
2022-12-12T12:46
экономика
олег пароев
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бургер "Биг Хит" - аналог "Биг Мака", который был в меню у McDonald's, - появится в сети "Вкусно - и точка" в феврале 2023 года, заявил гендиректор сети Олег Пароев."Мы нашли и разработали аналог "Биг Мака", и уже в феврале появится продукт под название "Биг Хит", который ожидается нашим потребителями", - сказал он в ходе пресс-конференции.Пароев также отметил, что продукт долго собирали и компания надеется, что потребители почувствуют тот же вкус, что был раньше.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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экономика, олег пароев, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Олег Пароев, Россия, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор
Гендиректор Пароев: аналог "Биг Мака" появится в сети "Вкусно – и точка" в феврале