https://ria.ru/20221212/fastfud-1838024409.html

"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор

"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.12.2022

"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор

Бургер "Биг Хит" - аналог "Биг Мака", который был в меню у McDonald's, - появится в сети "Вкусно - и точка" в феврале 2023 года, заявил гендиректор сети Олег... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:46

2022-12-12T12:46

2022-12-12T12:46

экономика

олег пароев

россия

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бургер "Биг Хит" - аналог "Биг Мака", который был в меню у McDonald's, - появится в сети "Вкусно - и точка" в феврале 2023 года, заявил гендиректор сети Олег Пароев."Мы нашли и разработали аналог "Биг Мака", и уже в феврале появится продукт под название "Биг Хит", который ожидается нашим потребителями", - сказал он в ходе пресс-конференции.Пароев также отметил, что продукт долго собирали и компания надеется, что потребители почувствуют тот же вкус, что был раньше.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20221212/kartofel-1837964492.html

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экономика, олег пароев, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)