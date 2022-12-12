https://ria.ru/20221212/evrosoyuz-1838133254.html

МИД Сербии: Белград призовет отложить вопрос о вступлении Косово в ЕС

МИД Сербии: Белград призовет отложить вопрос о вступлении Косово в ЕС - РИА Новости, 12.12.2022

МИД Сербии: Белград призовет отложить вопрос о вступлении Косово в ЕС

Руководство Сербии призовет страны-члены ЕС, которые не признают независимость самопровозглашенной республики Косово, отложить рассмотрение ожидаемой в декабре... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:09

2022-12-12T17:09

2022-12-12T17:09

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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Руководство Сербии призовет страны-члены ЕС, которые не признают независимость самопровозглашенной республики Косово, отложить рассмотрение ожидаемой в декабре заявки Приштины на вступление в союз, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.Косовский "первый вице-премьер" Бесник Бислими сообщил в понедельник, что в преддверии подачи в декабре заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза, которые могут заблокировать его интеграцию."Работаем и над тем, чтобы призвать все государства-члены ЕС, которые не признали Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса – что не существует условий для его рассмотрения", - заявил глава МИД Сербии журналистам.Президент Сербии Александр Вучич заявил в минувшую субботу, что косовоалбанские власти 15 декабря "с большими фанфарами" подадут заявку на вступление в Евросоюз, что является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Брюсселе, и при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.Ранее руководство Сербии получило заверения от представителей стран-членов ЕС Греции, Испании, Кипра, Румынии и Словакии о сохранении позиции по непризнанию самопровозглашенной независимости Косово.Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838105484.html

https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, приштина, белград (город), евросоюз, оон, ивица дачич, александр вучич, дональд трамп