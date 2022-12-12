https://ria.ru/20221212/evrosoyuz-1838133254.html
МИД Сербии: Белград призовет отложить вопрос о вступлении Косово в ЕС
МИД Сербии: Белград призовет отложить вопрос о вступлении Косово в ЕС - РИА Новости, 12.12.2022
МИД Сербии: Белград призовет отложить вопрос о вступлении Косово в ЕС
Руководство Сербии призовет страны-члены ЕС, которые не признают независимость самопровозглашенной республики Косово, отложить рассмотрение ожидаемой в декабре... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:09
2022-12-12T17:09
2022-12-12T17:09
в мире
сербия
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ивица дачич
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БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Руководство Сербии призовет страны-члены ЕС, которые не признают независимость самопровозглашенной республики Косово, отложить рассмотрение ожидаемой в декабре заявки Приштины на вступление в союз, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.Косовский "первый вице-премьер" Бесник Бислими сообщил в понедельник, что в преддверии подачи в декабре заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза, которые могут заблокировать его интеграцию."Работаем и над тем, чтобы призвать все государства-члены ЕС, которые не признали Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса – что не существует условий для его рассмотрения", - заявил глава МИД Сербии журналистам.Президент Сербии Александр Вучич заявил в минувшую субботу, что косовоалбанские власти 15 декабря "с большими фанфарами" подадут заявку на вступление в Евросоюз, что является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Брюсселе, и при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.Ранее руководство Сербии получило заверения от представителей стран-членов ЕС Греции, Испании, Кипра, Румынии и Словакии о сохранении позиции по непризнанию самопровозглашенной независимости Косово.Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838105484.html
https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, приштина, белград (город), евросоюз, оон, ивица дачич, александр вучич, дональд трамп
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Белград (город), Евросоюз, ООН, Ивица Дачич, Александр Вучич, Дональд Трамп
МИД Сербии: Белград призовет отложить вопрос о вступлении Косово в ЕС
Сербия призовет страны, не признающие Косово, отложить вопрос о вступлении Приштины в ЕС
БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Руководство Сербии призовет страны-члены ЕС, которые не признают независимость самопровозглашенной республики Косово, отложить рассмотрение ожидаемой в декабре заявки Приштины на вступление в союз, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.
Косовский "первый вице-премьер" Бесник Бислими сообщил в понедельник, что в преддверии подачи в декабре заявки на вступление в ЕС надеются разрешить противоречия с пятью странами-членами союза, которые могут заблокировать его интеграцию.
"Работаем и над тем, чтобы призвать все государства-члены ЕС, которые не признали Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса – что не существует условий для его рассмотрения", - заявил глава МИД Сербии журналистам.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил в минувшую субботу, что косовоалбанские власти 15 декабря "с большими фанфарами" подадут заявку на вступление в Евросоюз, что является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Брюсселе, и при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа
в Вашингтоне.
Ранее руководство Сербии получило заверения от представителей стран-членов ЕС Греции, Испании, Кипра, Румынии и Словакии о сохранении позиции по непризнанию самопровозглашенной независимости Косово.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово
при поддержке ЕС и США
продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе
неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН
.