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Парламент Эстонии принял закон о переходе в обучении на эстонский язык - РИА Новости, 12.12.2022
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Парламент Эстонии принял закон о переходе в обучении на эстонский язык
Парламент Эстонии принял закон о переходе в обучении на эстонский язык - РИА Новости, 12.12.2022
Парламент Эстонии принял закон о переходе в обучении на эстонский язык
Парламент Эстонии принял закон, создающий основу и условия для перехода на эстоноязычное образование в стране, сообщила пресс-служба высшего законодательного... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:33
2022-12-12T18:33
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек - РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, создающий основу и условия для перехода на эстоноязычное образование в стране, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики."Согласно принятому в третьем чтении закону, первыми на эстоноязычное обучение в 2024/2025 учебном году перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы школ. Школы обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031, в 11-м классе - не позднее 2031/2032, а в 12-м классе - не позднее 2032/2033 учебного года", - говорится в сообщении.С 2024 года школьный учитель должен знать эстонский язык на уровне С1 (в Эстонии действует шестиступенчатая система оценки знания государственного языка, включающая в себя уровни A1, A2, B1, B2, C1 и C2). Директора школ и завучи должны знать эстонский язык на уровне С1 с 1 августа 2023 года.С 2024/2025 учебного года для проведения учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке в классах и группах необходимо разрешение правительства. Правительство может по ходатайству городского или волостного собрания сделать исключение на один год.Закон предусматривает возможность использования иного языка наряду с эстонским или вместо эстонского языка обучения в отношении определенных целевых групп. Это может касаться обучения детей с особыми потребностями, умеренными недостатками интеллектуального развития или обучения детей с тяжёлой и глубокой недостаточностью интеллекта навыкам самообслуживания.Также закон устанавливает, что если родной язык учащегося основной школы не является языком обучения или если дома он говорит на родном языке по меньшей мере одного из родителей, отличном от языка обучения, школа может организовать уроки родного языка и культуры, если такое желание изъявили по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным или домашним языком.
https://ria.ru/20221208/litva-1837212968.html
https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
18:33 12.12.2022
 
Парламент Эстонии принял закон о переходе в обучении на эстонский язык

Парламент Эстонии принял закон, создающий основу для перехода в обучении на эстонский язык

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек - РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, создающий основу и условия для перехода на эстоноязычное образование в стране, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.
"Согласно принятому в третьем чтении закону, первыми на эстоноязычное обучение в 2024/2025 учебном году перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы школ. Школы обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031, в 11-м классе - не позднее 2031/2032, а в 12-м классе - не позднее 2032/2033 учебного года", - говорится в сообщении.
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С 2024 года школьный учитель должен знать эстонский язык на уровне С1 (в Эстонии действует шестиступенчатая система оценки знания государственного языка, включающая в себя уровни A1, A2, B1, B2, C1 и C2). Директора школ и завучи должны знать эстонский язык на уровне С1 с 1 августа 2023 года.
С 2024/2025 учебного года для проведения учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке в классах и группах необходимо разрешение правительства. Правительство может по ходатайству городского или волостного собрания сделать исключение на один год.
Закон предусматривает возможность использования иного языка наряду с эстонским или вместо эстонского языка обучения в отношении определенных целевых групп. Это может касаться обучения детей с особыми потребностями, умеренными недостатками интеллектуального развития или обучения детей с тяжёлой и глубокой недостаточностью интеллекта навыкам самообслуживания.
Также закон устанавливает, что если родной язык учащегося основной школы не является языком обучения или если дома он говорит на родном языке по меньшей мере одного из родителей, отличном от языка обучения, школа может организовать уроки родного языка и культуры, если такое желание изъявили по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным или домашним языком.
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