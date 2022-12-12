15:35 12.12.2022 (обновлено: 21:34 12.12.2022)
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ
Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич потребовала от России соблюдать постановления ЕСПЧ
Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к главе МИД Сергею Лаврову с призывом к России выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении СЕ.
"Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала Российскую Федерацию выполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения", — говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба СЕ в понедельник.
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Отмечается, что на своем последнем ежеквартальном заседании по исполнению постановлений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы также принял решение реализовать новую стратегию надзора за делами, касающимися России.
Как добавили в Совете Европы, Россия, несмотря на исключение из организации в марте, "по-прежнему обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые имели место до 16 сентября 2022 года". Там также сообщили, что ЕСПЧ продолжает выносить постановления в отношении России, а Комитет министров СЕ контролирует их исполнение.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
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