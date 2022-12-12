Рейтинг@Mail.ru
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/espch-1838096282.html
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ - РИА Новости, 12.12.2022
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к главе МИД Сергею Лаврову с призывом к России выполнять постановления Европейского суда по... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:35
2022-12-12T21:34
россия
москва
сергей лавров
мария пейчинович-бурич
совет европы
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741231530_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_cf825121f538d90feb0394eb73922f04.jpg
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к главе МИД Сергею Лаврову с призывом к России выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении СЕ."Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала Российскую Федерацию выполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения", — говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба СЕ в понедельник.Отмечается, что на своем последнем ежеквартальном заседании по исполнению постановлений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы также принял решение реализовать новую стратегию надзора за делами, касающимися России.Как добавили в Совете Европы, Россия, несмотря на исключение из организации в марте, "по-прежнему обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые имели место до 16 сентября 2022 года". Там также сообщили, что ЕСПЧ продолжает выносить постановления в отношении России, а Комитет министров СЕ контролирует их исполнение.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
https://ria.ru/20221130/espch-1835267084.html
https://ria.ru/20221006/espch-1821980972.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741231530_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_5827683a2aa65c1f8331d83e3413762b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей лавров, мария пейчинович-бурич, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Пейчинович-Бурич, Совет Европы, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд
15:35 12.12.2022 (обновлено: 21:34 12.12.2022)
 
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич потребовала от России соблюдать постановления ЕСПЧ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась с письмом к главе МИД Сергею Лаврову с призывом к России выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении СЕ.
"Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала Российскую Федерацию выполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения", — говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба СЕ в понедельник.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 13:45
Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ
Отмечается, что на своем последнем ежеквартальном заседании по исполнению постановлений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы также принял решение реализовать новую стратегию надзора за делами, касающимися России.
Как добавили в Совете Европы, Россия, несмотря на исключение из организации в марте, "по-прежнему обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия, которые имели место до 16 сентября 2022 года". Там также сообщили, что ЕСПЧ продолжает выносить постановления в отношении России, а Комитет министров СЕ контролирует их исполнение.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:55
Москалькова призвала создать российский аналог ЕСПЧ
 
РоссияМоскваСергей ЛавровМария Пейчинович-БуричСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала