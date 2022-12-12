Рейтинг@Mail.ru
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/energozavod-1838112094.html
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ
Возгорание произошло на Донецком Энергозаводе в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск, снаряды также попали по территории... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:12
2022-12-12T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661133_0:54:2819:1640_1920x0_80_0_0_c80a28c9b129e6dcd04ef90b250f1d82.jpg
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Возгорание произошло на Донецком Энергозаводе в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе в результате обстрела произошло возгорание на Донецком Энергозаводе. Снаряды попали также по территории типографии "Восток пресс", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет.
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57dd9bf485e8fbf914f7072b2b83659a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
16:12 12.12.2022
 
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ

Кулемзин: на Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела Куйбышевского района ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВозгорание после обстрела украинскими войсками Донецка
Возгорание после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Возгорание после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Возгорание произошло на Донецком Энергозаводе в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В Куйбышевском районе в результате обстрела произошло возгорание на Донецком Энергозаводе. Снаряды попали также по территории типографии "Восток пресс", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала