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На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ
Возгорание произошло на Донецком Энергозаводе в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск, снаряды также попали по территории... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:12
2022-12-12T16:12
2022-12-12T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Возгорание произошло на Донецком Энергозаводе в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе в результате обстрела произошло возгорание на Донецком Энергозаводе. Снаряды попали также по территории типографии "Восток пресс", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет.
куйбышевский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
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в мире, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ
Кулемзин: на Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела Куйбышевского района ВСУ