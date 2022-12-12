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На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ

На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022

На Донецком Энергозаводе произошло возгорание из-за обстрела ВСУ

Возгорание произошло на Донецком Энергозаводе в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск, снаряды также попали по территории... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:12

2022-12-12T16:12

2022-12-12T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Возгорание произошло на Донецком Энергозаводе в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс", сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе в результате обстрела произошло возгорание на Донецком Энергозаводе. Снаряды попали также по территории типографии "Восток пресс", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет.

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк