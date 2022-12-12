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В Подмосковье спилили главную елку страны - РИА Новости, 12.12.2022
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В Подмосковье спилили главную елку страны
В Подмосковье спилили главную елку страны - РИА Новости, 12.12.2022
В Подмосковье спилили главную елку страны
Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили в подмосковном Волоколамске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:31
2022-12-12T14:55
общество
московская область (подмосковье)
россия
новый год
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ВОЛОКОЛАМСК, 12 дек — РИА Новости. Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили в подмосковном Волоколамске, передает корреспондент РИА Новости.Директор Волоколамского филиала Мособллеса Сергей Шиман рассказал, что ровно 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель."Елей только в нашем лесничестве в этом году было осмотрено больше трех десятков, и из этих елей мы две предъявили комиссии", — поделился он.Главной новогодней красавице страны 95 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров. Ее нашли лесничий вместе с учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели.В Москву дерево отправят в среду.Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
https://ria.ru/20221207/elka-1836947699.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Новый год
12:31 12.12.2022 (обновлено: 14:55 12.12.2022)
 
В Подмосковье спилили главную елку страны

В подмосковном Волоколамске спилили главную елку страны, которая украсит площадь в Кремле

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкРубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Рубка главной новогодней елки в Волоколамском городском округе Московской области
Читать ria.ru в
ВОЛОКОЛАМСК, 12 дек — РИА Новости. Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили в подмосковном Волоколамске, передает корреспондент РИА Новости.

"На нашей территории была выбрана самая лучшая, по оценкам специалистов, елка. Конечно, для нас это гордость, честь. Тем более что эту елку нашли наши юные лесники, которые занимаются в лесничестве", — сказал глава городского округа Михаил Сылка.

Директор Волоколамского филиала Мособллеса Сергей Шиман рассказал, что ровно 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель.
"Елей только в нашем лесничестве в этом году было осмотрено больше трех десятков, и из этих елей мы две предъявили комиссии", — поделился он.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 14:16
Какую елку вы будете ставить в этом году?
Главной новогодней красавице страны 95 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров. Ее нашли лесничий вместе с учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели.
В Москву дерево отправят в среду.
Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
Украшенная новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияНовый год
 
 
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