https://ria.ru/20221212/elka-1838018011.html

В Подмосковье спилили главную елку страны

В Подмосковье спилили главную елку страны - РИА Новости, 12.12.2022

В Подмосковье спилили главную елку страны

Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили в подмосковном Волоколамске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:31

2022-12-12T12:31

2022-12-12T14:55

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ВОЛОКОЛАМСК, 12 дек — РИА Новости. Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили в подмосковном Волоколамске, передает корреспондент РИА Новости.Директор Волоколамского филиала Мособллеса Сергей Шиман рассказал, что ровно 11 лет назад с территории городского округа уже отправляли на главную площадь страны новогоднюю ель."Елей только в нашем лесничестве в этом году было осмотрено больше трех десятков, и из этих елей мы две предъявили комиссии", — поделился он.Главной новогодней красавице страны 95 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров. Ее нашли лесничий вместе с учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели.В Москву дерево отправят в среду.Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.

https://ria.ru/20221207/elka-1836947699.html

https://ria.ru/20221212/el-1837410454.html

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общество, московская область (подмосковье), россия, новый год