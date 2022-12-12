https://ria.ru/20221212/elka-1837946656.html

Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки

Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки - РИА Новости, 12.12.2022

Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки

Покупки натуральных елей в преддверии Нового года выросли на 86% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года, при этом интерес к искусственным деревьям... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T06:49

2022-12-12T06:49

2022-12-12T06:49

россия

новый год

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Покупки натуральных елей в преддверии Нового года выросли на 86% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года, при этом интерес к искусственным деревьям снизился на 16%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, современные магазины предлагают целый набор самых различных искусственных елей – от литых до светодиодных. Примечательно, что в этом году их покупки, в отличие от натуральных, снизились по сравнению с прошлым годом – на 16%. А средний чек одной покупки такого украшения в предновогоднем сезоне 2022 составил 3 991 рубль.Отдельно аналитики банка изучили спрос на новогодние украшения и бенгальские огни в преддверии главного зимнего праздника. Статистика наполнения кассовых чеков показала, что покупки мишуры, гирлянд, елочных игрушек и новогоднего декора для дома остались практически на том же уровне, что и год назад – показатели выросли на 1% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года.А средний чек в 2022 году составил 180 рублей. При этом покупки бенгальских огней со средним чеком в 178 рублей в 2022 году, напротив, снизились на 47% относительно прошлого года.

https://ria.ru/20221209/traty-1837366724.html

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россия, новый год