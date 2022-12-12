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Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки - РИА Новости, 12.12.2022
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Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки
Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки - РИА Новости, 12.12.2022
Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки
Покупки натуральных елей в преддверии Нового года выросли на 86% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года, при этом интерес к искусственным деревьям... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T06:49
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россия
новый год
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Покупки натуральных елей в преддверии Нового года выросли на 86% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года, при этом интерес к искусственным деревьям снизился на 16%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, современные магазины предлагают целый набор самых различных искусственных елей – от литых до светодиодных. Примечательно, что в этом году их покупки, в отличие от натуральных, снизились по сравнению с прошлым годом – на 16%. А средний чек одной покупки такого украшения в предновогоднем сезоне 2022 составил 3 991 рубль.Отдельно аналитики банка изучили спрос на новогодние украшения и бенгальские огни в преддверии главного зимнего праздника. Статистика наполнения кассовых чеков показала, что покупки мишуры, гирлянд, елочных игрушек и новогоднего декора для дома остались практически на том же уровне, что и год назад – показатели выросли на 1% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года.А средний чек в 2022 году составил 180 рублей. При этом покупки бенгальских огней со средним чеком в 178 рублей в 2022 году, напротив, снизились на 47% относительно прошлого года.
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россия, новый год
Россия, Новый год
06:49 12.12.2022
 
Исследование: в России почти вдвое увеличился спрос на натуральные елки

Банк "Русский Стандарт": покупки натуральных елей в 2022 году выросли на 86 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУкрашенная елка на веранде гостевого дома
Украшенная елка на веранде гостевого дома - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Украшенная елка на веранде гостевого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Покупки натуральных елей в преддверии Нового года выросли на 86% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года, при этом интерес к искусственным деревьям снизился на 16%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Общее количество покупок натуральных елей для поднятия настроения по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года выросло на 86%. Средний чек одной покупки живой ели (как срубленной, так и в горшках), по данным банка, составил 5 642 рубля. Подобное можно объяснить растущей популярностью интернет-магазинов по продаже и доставке елей", - выяснили аналитики, изучив наполнение кассовых чеков в предновогоднем сезоне 2022 года, а также 2021 года.
Кроме того, современные магазины предлагают целый набор самых различных искусственных елей – от литых до светодиодных. Примечательно, что в этом году их покупки, в отличие от натуральных, снизились по сравнению с прошлым годом – на 16%. А средний чек одной покупки такого украшения в предновогоднем сезоне 2022 составил 3 991 рубль.
Отдельно аналитики банка изучили спрос на новогодние украшения и бенгальские огни в преддверии главного зимнего праздника. Статистика наполнения кассовых чеков показала, что покупки мишуры, гирлянд, елочных игрушек и новогоднего декора для дома остались практически на том же уровне, что и год назад – показатели выросли на 1% по сравнению с предновогодним сезоном 2021 года.
А средний чек в 2022 году составил 180 рублей. При этом покупки бенгальских огней со средним чеком в 178 рублей в 2022 году, напротив, снизились на 47% относительно прошлого года.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 05:13
Названа сумма, которую большинство россиян потратят на новогодний стол
 
РоссияНовый год
 
 
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