https://ria.ru/20221212/ekonomika-1837942639.html

Инвестор: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики

Инвестор: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики - РИА Новости, 12.12.2022

Инвестор: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики

Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за чрезмерного объема накопленных долгов, заявил в интервью РИА Новости американский РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T03:12

2022-12-12T03:12

2022-12-12T06:07

джим роджерс

джордж сорос

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за чрезмерного объема накопленных долгов, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов", - сказал он."Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года", - уточнил инвестор.Роджерс полагает, что предстоящий период сложностей может оказаться "очень и очень плохим", что должно стать причиной для беспокойства. "У нас вновь будут экономические проблемы", - предупредил он.

https://ria.ru/20221202/ekonomika-1835776931.html

https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831526963.html

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джим роджерс, джордж сорос, в мире