https://ria.ru/20221212/ekonomika-1837942639.html
Инвестор: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики
Инвестор: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики - РИА Новости, 12.12.2022
Инвестор: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики
Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за чрезмерного объема накопленных долгов, заявил в интервью РИА Новости американский РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T03:12
2022-12-12T03:12
2022-12-12T06:07
джим роджерс
джордж сорос
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за чрезмерного объема накопленных долгов, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI)."Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов", - сказал он."Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года", - уточнил инвестор.Роджерс полагает, что предстоящий период сложностей может оказаться "очень и очень плохим", что должно стать причиной для беспокойства. "У нас вновь будут экономические проблемы", - предупредил он.
https://ria.ru/20221202/ekonomika-1835776931.html
https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831526963.html
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джим роджерс, джордж сорос, в мире
Джим Роджерс, Джордж Сорос, В мире
03:12 12.12.2022 (обновлено: 06:07 12.12.2022)
Инвестор: следующие два-три года могут стать худшими для мировой экономики
Инвестор Роджерс: следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики из-за чрезмерного объема накопленных долгов, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом
. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).
"Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов", - сказал он.
"Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года", - уточнил инвестор.
Роджерс полагает, что предстоящий период сложностей может оказаться "очень и очень плохим", что должно стать причиной для беспокойства. "У нас вновь будут экономические проблемы", - предупредил он.