https://ria.ru/20221212/ekoaktivisty-1838166450.html

Экоактивисты, приклеившие себя к дороге в Берлине, вызвали ярость водителей

Экоактивисты, приклеившие себя к дороге в Берлине, вызвали ярость водителей - РИА Новости, 12.12.2022

Экоактивисты, приклеившие себя к дороге в Берлине, вызвали ярость водителей

Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), приклеившие себя к проезжей части в Берлине в понедельник, вызвали ярость водителей, РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:49

2022-12-12T18:49

2022-12-12T18:49

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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), приклеившие себя к проезжей части в Берлине в понедельник, вызвали ярость водителей, которые не могли проехать из-за протестной акции."Мы могли бы представить себе более приятное занятие, но речь идет о нашем выживании. Мы чувствуем себя вынужденными вступить в сопротивление против смертоносного "привычного бизнеса", потому что без немедленных действий наша цивилизация находится под угрозой. Сохранение наших жизней поставлено на карту - и сейчас самое время принять меры", - говорится в официальном аккаунте активистов в Twitter.Сообщения об акции сопровождаются фотографиями и видео, на которых запечатлено, как некоторые водители выходят из машин, хватают активистов и пытаются их убрать с проезжей части. На ролике слышны сигналы машин, крики автомобилистов с требованиями убраться и взволнованный голос за кадром, предупреждающий, что, пытаясь убрать приклеенных активистов с дороги, водители наносят им телесные повреждения."Водители очень эмоционально реагируют на нас. Мы абсолютно понимаем разочарование. Мы блокируем, оказываем давление на правительство и ради них. Водители, мы и все люди на планете находятся под прямой угрозой из-за отсутствия защиты климата и окружающей среды", - пояснили активисты в своем аккаунте.Как уточнила пресс-служба движения, сторонники "Последнего поколения" сегодня нарушала движение транспорта на юго-западе Берлина. "Протестующие мирно блокируют различные въезды на автомагистрали в столицу в пяти местах. Они решительно выступают против нынешнего курса правительства, который ведет нас на полной скорости к климатической катастрофе", - говорится в релизе.Отмечается, что также в понедельник 72-летний дедушка восьми внуков Эрнст Хёрманн приковал себя к навесным указателям над трассой в Берлине, который хотел привлечь внимание к тому, что человечество столкнулось "с величайшей опасностью" и "с возможным крахом нашей цивилизации".

https://ria.ru/20221212/lafarge-1838119018.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, экология