https://ria.ru/20221212/dush-1837936198.html

Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии

Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии - РИА Новости, 12.12.2022

Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что в целях экономии электроэнергии принимает душ за две минуты, а... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T00:37

2022-12-12T00:37

2022-12-12T01:13

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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что в целях экономии электроэнергии принимает душ за две минуты, а отапливаются в его доме только две комнаты."Горячая вода у нас дома включается только утром для принятия душа", - сказал Хазелофф в интервью таблоиду Bild.Он признался, что на то, чтобы принять душ, у него уходит "максимум две минуты, включая перерыв на намыливание".Кроме того, на фоне энергетического кризиса в доме Хазелоффа отапливаются только гостиная и столовая — до 20,5 градуса, а все остальные комнаты остаются холодными."Моя жена купила себе очень теплую домашнюю обувь, всегда носит шерстяные свитера. Более низкая температура, по-видимому, идет нам на пользу, этой зимой мы еще не болели", - сказал премьер Саксонии-Анхальт.Энергетический кризис в Европе усугубился в связи с введением санкций в отношении России из-за военной операции на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/estoniya-1835708355.html

https://ria.ru/20221124/ekonomiya-1834041858.html

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