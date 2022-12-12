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Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии - РИА Новости, 12.12.2022
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Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии
Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии - РИА Новости, 12.12.2022
Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что в целях экономии электроэнергии принимает душ за две минуты, а... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T00:37
2022-12-12T01:13
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что в целях экономии электроэнергии принимает душ за две минуты, а отапливаются в его доме только две комнаты."Горячая вода у нас дома включается только утром для принятия душа", - сказал Хазелофф в интервью таблоиду Bild.Он признался, что на то, чтобы принять душ, у него уходит "максимум две минуты, включая перерыв на намыливание".Кроме того, на фоне энергетического кризиса в доме Хазелоффа отапливаются только гостиная и столовая — до 20,5 градуса, а все остальные комнаты остаются холодными."Моя жена купила себе очень теплую домашнюю обувь, всегда носит шерстяные свитера. Более низкая температура, по-видимому, идет нам на пользу, этой зимой мы еще не болели", - сказал премьер Саксонии-Анхальт.Энергетический кризис в Европе усугубился в связи с введением санкций в отношении России из-за военной операции на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/estoniya-1835708355.html
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в мире, саксония-анхальт, саксония, германия
В мире, Саксония-Анхальт, Саксония, Германия
00:37 12.12.2022 (обновлено: 01:13 12.12.2022)
 
Премьер Саксонии заявил, что моется по две минуты ради экономии энергии

Премьер Саксонии Хазелофф заявил, что принимает душ за две минуты для экономии энергии

CC BY 2.0 / espensorvik / Shower with water dropsДуш
Душ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 2.0 / espensorvik / Shower with water drops
Душ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что в целях экономии электроэнергии принимает душ за две минуты, а отапливаются в его доме только две комнаты.
"Горячая вода у нас дома включается только утром для принятия душа", - сказал Хазелофф в интервью таблоиду Bild.
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Он признался, что на то, чтобы принять душ, у него уходит "максимум две минуты, включая перерыв на намыливание".
Кроме того, на фоне энергетического кризиса в доме Хазелоффа отапливаются только гостиная и столовая — до 20,5 градуса, а все остальные комнаты остаются холодными.
"Моя жена купила себе очень теплую домашнюю обувь, всегда носит шерстяные свитера. Более низкая температура, по-видимому, идет нам на пользу, этой зимой мы еще не болели", - сказал премьер Саксонии-Анхальт.
Энергетический кризис в Европе усугубился в связи с введением санкций в отношении России из-за военной операции на Украине.
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